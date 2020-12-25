Pandemide yılbaşı gecesi için şu önerilere kulak verin!

Dr.Fevzi Özgönül yeni yıla çok az bir süre kala önemli uyarılarda bulundu.Bu yıl yılbaşı, pandemi nedeniyle farklı bir şekilde yaşanacak.Koronavirüs tedbirle ri sebebiyle hem sokağa çıkma yasağı hem de eğlence yerleri kapalı olacak ve herkes yeni yılı evinde kutlayacak.Lütfen sizden ricamız evlerde geçireceğimiz bu yılbaşını ev halkıyla beraber geçirelim. Misafirliklerden ,kalabalık ortamlardan kaçınalım.

Yılbaşı akşamını evlerimizde geçireceğimiz için şu önerilerime kulak asmanızı öneririm.

-Eğer çok çeşitli yiyeceklerin yer alacağı yılbaşı sofralanız olacaksa fazla miktarda besin tüketmemeye gayret edilmeli.

-Yeni yılın ilk sabahı dinlenmiş, dinç ve canlı kalkıp tüm yıl da öyle dinç yaşamak istiyorsanız yılbaşından itibaren Beden Aklınızı kullanmaya devam edin.

Bir söz vardır alışverişe aç giderseniz, lüzumsuz birçok şey alırsınız aynı şekilde yılbaşı akşamı da yemeğe aç oturursanız çok fazla yiyip akşam uyuyamazsınız ve sabah çok yorgun kalkarsınız.

-Meyve canınız çekiyorsa akşam tercih etmek yerine yanında yoğurt ile öğünde yemenizde yarar ama meyveyi akşam tercih ederseniz gece rahat uyuyamayabilirsiniz.

-Akşam yemeğinde yılbaşı ritüellerinden ödün vermeyin fakat aceleniz de olmasın.

-Ertesi gün baş ağrısız ve dinlenmiş olarak kalkmak istiyorsanız acele yemeyin. Akşam zeytinyağlı yemekleri, etli yemekleri, hindiyi, iç pilavı, yoğurtlu mezeleri, çerezi serbestçe, çok aşırıya kaçmadan yemenizde bir sakınca yok.

-Çerez seçiminde mideyi rahatlatan beyaz leblebiden arada tüketmek aşırı yemek isteğini de frenleyecektir.

-Ve Geceyi mümkünse bir çorba ile sonlandırmak hem bütün gece yediğimiz yemeklerin daha kolay sindirilmesini hem de daha rahat uyumamızı sağlayacaktır. Çorba olarak işkembe, mercimek veya domates çorbası tercihler arasında olabilir.