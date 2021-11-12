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Gökhan Çıra'dan "Selin Ciğerci'nin yanında birini görseniz tepkiniz ne olur?" sorusuna cevap!

Gökhan Çıra'dan "Selin Ciğerci'nin yanında birini görseniz tepkiniz ne olur?" sorusuna dikkat çeken cevap!

Gökhan Çıra'dan "Selin Ciğerci'nin yanında birini görseniz tepkiniz ne olur?" sorusuna cevap!
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Eylül ayında tek celsede boşanan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, gittikleri bir mekanda karşılaştı. Mekandan çıkarken basın mensuplarıyla sohbet eden Çıra, "Selin Ciğerci'nin yanında birisini görseniz tepkiniz ne olurdu?" sorusuna verdiği "Görürsek bakarız" cevabıyla dikkat çekti.

Uçankuş'un haberine göre, geçtiğimiz gün bir mekan çıkışı Ciğerci'nin eski eşi Gökhan Çıra kameralara yakalandı. Çıra, "İçeride Selin Ciğerci de varmış birlikte mi geldiniz?" sorularına "Hayır birlikte gelseydik birlikte çıkardık" şeklinde konuştu. Tekrar barışma durumlarının olmadığını da sözlerine ekleyen Çıra, "Selin Ciğerci'nin yanında birini görseniz tepkiniz ne olur?" sorusu üzerine "Görürsek bakarız. Hem herkesin kendi yaşamı var artık. Kimseyi yargılamak bana düşmez" dedi.

CİĞERCİ: BİR BASKETBOLCU KONUŞTUĞUM VAR

37 yaşındaki Selin Ciğerci'nin kısa süre önce yeni bir aşka yelken açtığı ve sevgilisinin basketbolcu olduğu öne sürülmüştü. Ciğerci son açıklamasında "Bir basketbolcu konuştuğum var, ama Metecan James Birsen değil. Konuşuyorum, aşk yok. Sohbet, muhabbet. Ne olacağı belli değil. Arkadaşlarım 'Bir yere gidersen çekerler' diyorlar, ne yapayım eve mi çağırayım? 28 yaşında. Sohbet arkadaşım" demişti.

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