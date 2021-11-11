search menu
search
close

Oyuncu Merve Boluğur, saçlarını kısacık kestirdi yeni imajına beğeni yağdı!

Merve Boluğur, saçlarını kısacık kestirdi. Oyuncu yeni imajını da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçilerinin beğenisine sundu.

Oyuncu Merve Boluğur, saçlarını kısacık kestirdi yeni imajına beğeni yağdı!
-A A+

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren oyuncu Merve Boluğur'un yeni imajına sosyal medyadan beğeni yağdı. Saçlarını kısacık kestiren Boluğur,  kuaförde çektirdiği fotoğraflarını da yayınlamayı ihmal etmedi.

SAÇLARINI KISACIK KESTİRDİ

Instagram'da 3,6 milyon takipçisi bulunan Merve Boluğur, saçlarını kulak hizasında kestirdi. Siyah büstiyeri ve şapkasıyla pozlarını paylaşan oyuncu, "Yeni imaj" notunu düştü. Oyuncunun yeni imajı takipçilerinden de tam not aldı.

"ELBİSELERDE DOLGUN DURSUN DİYE GÖĞÜS ESTETİĞİ YAPTIRDIM"

Acemi Cadı dizisiyle ünlenen Merve Boluğur, geçtiğimiz günlerde Günaydın'a verdiği röportajda göğüs estetiği yaptırdığından bahsederek "Estetikten kusacağım. Kim ne yaptırıyorsa yaptırsın ama kendi adıma bir şey yapmayı sevmiyorum. Benim yüzüm bu. Önemli olan malzemeyi ön plana çıkartmak. Bir dönem elbiselerde daha dolgun dursun diye göğüs estetiği yaptırmıştım, şu anki kafamla son derece gereksiz buluyorum" demişti.

İşte Merve Boluğur'un yeni hali...

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
İşte doğada bulunan en etkili adet söktürücü! İşte doğada bulunan en etkili adet söktürücü!
Organik
Leziz mi leziz: Fırında yumurtalı ekmek tarifi Leziz mi leziz: Fırında yumurtalı ekmek tarifi
Lezzet
En Güncel Galeriler
Magazinin kirli çamaşırları ortaya döküldü! Çıplak poz veren var...
Magazinin kirli çamaşırları ortaya döküldü! Çıplak poz veren var...
Yine yaptı yapacağını! Paylaşımı beğeni butonunu çökertti
Yine yaptı yapacağını! Paylaşımı beğeni butonunu çökertti
Galatasaraylı Diagne banyodan canlı yayın yaptı İrem'i mest etti!
Galatasaraylı Diagne banyodan canlı yayın yaptı İrem'i mest etti!
Haluk Levent o paralar için kuruşu kuruşuna hesap verdi!
Haluk Levent o paralar için kuruşu kuruşuna hesap verdi!
Ünlülerin yılbaşı ücretleri dudak uçuklattı! Servet kazanacaklar!
Ünlülerin yılbaşı ücretleri dudak uçuklattı! Servet kazanacaklar!
Neslihan Atagül-Kadir Doğulu çifti hakkında bomba 'tarikat' iddiası
Neslihan Atagül-Kadir Doğulu çifti hakkında bomba 'tarikat' iddiası
Önceki Haberler
Evinize şıklık katın: Dekorasyonda ayna kullanımı
Evinize şıklık katın: Dekorasyonda ayna kullanımı
Sadece 2 malzemeyle nemlendiricinizi kendiniz yapın!
Sadece 2 malzemeyle nemlendiricinizi kendiniz yapın!
Deli Yürek'in Zeynep'i verdiği pozla ağızları açık bıraktı!
Deli Yürek'in Zeynep'i verdiği pozla ağızları açık bıraktı!
Hata yapmadan göz farı sürmenin ipuçları burada!
Hata yapmadan göz farı sürmenin ipuçları burada!
Yeşilcam oyuncusunun kızından olay tehditler: Katliam yapacağım!
Yeşilcam oyuncusunun kızından olay tehditler: Katliam yapacağım!
Tuğba Ekinci, Nihat Doğan ve Seyhan Soylu canlı yayında birbirine gird
Tuğba Ekinci, Nihat Doğan ve Seyhan Soylu canlı yayında birbirine gird
Bu sabunlar o hastalıklara iyi geliyor!
Bu sabunlar o hastalıklara iyi geliyor!
Kırık Hayatlar dizisinin oyuncusu çekimlerde yüz felci geçirdi!
Kırık Hayatlar dizisinin oyuncusu çekimlerde yüz felci geçirdi!
Yorumlar