Oyuncu Merve Boluğur, saçlarını kısacık kestirdi yeni imajına beğeni yağdı!

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren oyuncu Merve Boluğur'un yeni imajına sosyal medyadan beğeni yağdı. Saçlarını kısacık kestiren Boluğur, kuaförde çektirdiği fotoğraflarını da yayınlamayı ihmal etmedi.

SAÇLARINI KISACIK KESTİRDİ

Instagram'da 3,6 milyon takipçisi bulunan Merve Boluğur, saçlarını kulak hizasında kestirdi. Siyah büstiyeri ve şapkasıyla pozlarını paylaşan oyuncu, "Yeni imaj" notunu düştü. Oyuncunun yeni imajı takipçilerinden de tam not aldı.

"ELBİSELERDE DOLGUN DURSUN DİYE GÖĞÜS ESTETİĞİ YAPTIRDIM"

Acemi Cadı dizisiyle ünlenen Merve Boluğur, geçtiğimiz günlerde Günaydın'a verdiği röportajda göğüs estetiği yaptırdığından bahsederek "Estetikten kusacağım. Kim ne yaptırıyorsa yaptırsın ama kendi adıma bir şey yapmayı sevmiyorum. Benim yüzüm bu. Önemli olan malzemeyi ön plana çıkartmak. Bir dönem elbiselerde daha dolgun dursun diye göğüs estetiği yaptırmıştım, şu anki kafamla son derece gereksiz buluyorum" demişti.

İşte Merve Boluğur'un yeni hali...