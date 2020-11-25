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G.O.R.A'daki efsane repliğiyle hafızalara kazınan oyuncu Muhittin Korkmaz kimdir hayatını kaybetti

Cem Yılmaz'ın G.O.R.A. filminde "Komutan Logar, bir cisim yaklaşıyor efendim!" repliğiyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Muhittin Korkmaz hayatını kaybetti!

G.O.R.A'daki efsane repliğiyle hafızalara kazınan oyuncu Muhittin Korkmaz kimdir hayatını kaybetti
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Ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Muhittin Korkmaz, 67 yaşında hayata gözlerini yumdu. Korkmaz, Cem Yılmaz'ın G.O.R.A. filminde "Komutan Logar, bir cisim yaklaşıyor efendim!" repliğiyle hafızalara kazınmıştı.
REPLİĞİYLE HAFIZALARA KAZINMIŞTI

Cem Yılmaz'ın filmleriyle tanıdığımız oyuncu Muhittin Korkmaz, hayatını kaybetti. Ölüm haberini Cem Yılmaz'ın kardeşi Can Yılmaz, sosyal medya hesabından duyurdu.Can Yılmaz, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:  "G.O.R.A, A.R.O.G, Yahşi Batı, Pek Yakında, Arif ve 216 filmlerinde beraber çalışma şansı bulduğumuz, kıymetli abimiz Muhittin Korkmaz maalesef vefat etti. Ailesine, tiyatro camiasına ve sevenlerine sabır diliyorum. Çok güzel adamdı, Allah rahmet eylesin, mekanı Cennet olsun."


YOUTUBER OLAN OĞLU CEM KORKMAZ İNTİHAR ETMİŞTİ

Ünlü oyuncu Muhittin Korkmaz, üç yıl önce oğlu Youtube fenomeni ve oyuncu oğlu Cem Korkmaz'ın ölümüyle sarsılmıştı.

MUHİTTİN KORKMAZ KİMDİR?

Muhittin Korkmaz, 17 Ekim 1953 tarihinde Gaziantep'te dünyaya geldi.Uzun süre tiyatrolarda sahne alan Korkmaz, Bursa Devlet Tiyatrosu'ndan emekli oldu.2002 senesinde Cem Yılmaz'ın bir operatör firmasının reklamı için seçilip, reklamda Huluti isimli karakteri oynadı. Bu reklam ile birlikte Cem Yılmaz'ın projelerinde yer almaya başlayan Korkmaz, G.O.R.A.'da "Komutan Logar, bir cisim yaklaşıyor efendim!" repliğini kullanan Tihulu'yu oynadı. Tihulu ismi Cem Yılmaz tarafından Telsim reklamındaki Huluti karakterinden esinlenilerek yazılmıştı.G.O.R.A.'nın ardından Tunç Başaran'ın yönettiği Sinema Bir Mucizedir ile Ezel Akay'ın yönettiği Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? filmlerinde yer aldı.Daha sonra Cem Yılmaz'la olan birlikteliğine A.R.O.G, Yahşi Batı ve Pek Yakında filmlerindeki yardımcı rollerde devam etti.1,52 m boyunda olan Korkmaz, kendisi gibi oyuncu olan Cem Korkmaz'ın babasıdır.Ünlü oyuncunun oğlu Cem Korkmaz, 2 Kasım 2017 tarihinde Üsküdar'daki evinde intihar ederek yaşamına son verdi.

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