search menu
search
close

Mezoterapi neye iyi gelir kalıcı fondöten etkili cilt bakım uygulaması!

Ciltteki sarkma ve sivilce lekelerin gibi cilt eşitsizliklerine karşılık uygulanan ve oldukça etkili olan yüz mezoterapi nedir? İşte merak ettikleriniz!

Mezoterapi neye iyi gelir kalıcı fondöten etkili cilt bakım uygulaması!
-A A+

Cilt bakım yöntemlerinin yeni gözdesi olarak karşımıza çıkan yüz mezoterapisi çeşitli mineraller ve vitaminlerin karıştırılmasıyla elde edilen cildi bebek gibi yapan karışımı küçük iğneler aracılığı ile cildin alt ve üst kısımlarına uygulanan bir cilt bakım yöntemidir. Peki yüze uygulanan mezoterapi acıdır mı cilde nasıl uygulanır, kimler mezoterapi yaptırabilir? İşte mezoterapiye dair tüm merak ettiklerinizi elmaelma.com sayfasında bulabilirsiniz!

Yüz mezoterapisi nedir?

Yüze uygulanan mezoterapisi cildi yenileyen hyaluronik asitler vitaminler ve mineraller ile ilaçların küçük miktarda karıştırılarak cildin içine ve altına direk olarak verilmektedir. İlaçların miktarı çok az olduğu için ciltte herhangi bir yan etki oluşmasına engellenmektedir. Özellikle cildin erken kırışması ve sarkma durumlarına karşılık önlem almak için doğal ve faydalı bir yöntemdir.  Cilde ufak iğneler ile uyarıda bulunarak ciltteki kolajen ve elastin üretimini arttırmaktadır.

Nasıl uygulanır?

Yüz mezoterapisinde (mezolift) uygulama öncesinde cilt dezenfekte edilerek temizlenir. Cilt işlem görmeden önce anestezik krem uygulanabilir. Çeşitli vitamin ve minerallerle elde edilen karışımı küçük iğneler ile cilt içine ve üstüne uygulama işlemi yapılır.

Hangi durumlarda mezoterapi uygulanır?

Eğer kişinin cilt yapısı donuk ve parlaklığını yitirmiş mat bir cilde sahipse, ciltte sarma gibi elastikiyetini kaybetmişse, cildin yaşlanmasını engellemek için, ciltte günlük yoğun temponun oluşturduğu yorgun görüntüyü silmek için, sigara içenlerin cildinde oluşan zararları engellemeye yönelik tedavi, 

Özellikle yaz aylarında yoğun olarak gelen güneşin zararlı ışınlarına karşılık önlem almak için, Cildinde sivilce lekeleri ve izlerinnden kurtulmaya yönelik tedavi, ciltteki çatlaklardan kurtulmak için kullanılmaktadır.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Ev dekorasyonunda 4 pratik dokunuş! Ev dekorasyonunda 4 pratik dokunuş!
Dekorasyon
Enes Batur'a 'Ağaç için endişeliyiz' yorumu! YouTuber çileden çıktı! Enes Batur'a 'Ağaç için endişeliyiz' yorumu! YouTuber çileden çıktı!
Magazin
En Güncel Galeriler
İngiliz şarkıcı Rita Ora, göğüs dekolteli iddialı pozlarıyla olay oldu
İngiliz şarkıcı Rita Ora, göğüs dekolteli iddialı pozlarıyla olay oldu
Enes Batur'dan sonra Kubilay Aka! Aracıyla şarampole yuvarlandı!
Enes Batur'dan sonra Kubilay Aka! Aracıyla şarampole yuvarlandı!
Ünlü fenomen Damla doğum gününü sevgilisiyle böyle kutladı!
Ünlü fenomen Damla doğum gününü sevgilisiyle böyle kutladı!
Dünyaca ünlü o dizinin kadrosuna dahil oluyor! Duyanlar şaştı kaldı
Dünyaca ünlü o dizinin kadrosuna dahil oluyor! Duyanlar şaştı kaldı
47 yaşındaki ünlü oyuncu verdiği cesur pozla Instagramı yıktı geçti!
47 yaşındaki ünlü oyuncu verdiği cesur pozla Instagramı yıktı geçti!
Fenomen Enes Batur ölümden döndü! Lüks aracı kullanılamaz halde!
Fenomen Enes Batur ölümden döndü! Lüks aracı kullanılamaz halde!
Önceki Haberler
İşte aşkı en derin yaşayan 4 burç!
İşte aşkı en derin yaşayan 4 burç!
Eski sevgilinizi hatırlatan ve kurtulmanız gereken 5 şey!
Eski sevgilinizi hatırlatan ve kurtulmanız gereken 5 şey!
Bu diyet hem kilo verdiriyor hem de psikolojiyi düzeltiyor!
Bu diyet hem kilo verdiriyor hem de psikolojiyi düzeltiyor!
Her gece kendinizi buzdolabının önünde buluyorsanız...
Her gece kendinizi buzdolabının önünde buluyorsanız...
Bilinçsizce kullanılan antibiyotik bu hastalıklara neden oluyor!
Bilinçsizce kullanılan antibiyotik bu hastalıklara neden oluyor!
Yumuşacık bir tat: Mayalı kek
Yumuşacık bir tat: Mayalı kek
SİNOZ KIRMIZI JEL İLE ANINDA MASAJ ETKİSİ!
SİNOZ KIRMIZI JEL İLE ANINDA MASAJ ETKİSİ!
Meze severler için paşa meze tarifi!
Meze severler için paşa meze tarifi!
Yorumlar