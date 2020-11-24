Mezoterapi neye iyi gelir kalıcı fondöten etkili cilt bakım uygulaması!

Cilt bakım yöntemlerinin yeni gözdesi olarak karşımıza çıkan yüz mezoterapisi çeşitli mineraller ve vitaminlerin karıştırılmasıyla elde edilen cildi bebek gibi yapan karışımı küçük iğneler aracılığı ile cildin alt ve üst kısımlarına uygulanan bir cilt bakım yöntemidir. Peki yüze uygulanan mezoterapi acıdır mı cilde nasıl uygulanır, kimler mezoterapi yaptırabilir? İşte mezoterapiye dair tüm merak ettiklerinizi elmaelma.com sayfasında bulabilirsiniz!

Yüz mezoterapisi nedir?

Yüze uygulanan mezoterapisi cildi yenileyen hyaluronik asitler vitaminler ve mineraller ile ilaçların küçük miktarda karıştırılarak cildin içine ve altına direk olarak verilmektedir. İlaçların miktarı çok az olduğu için ciltte herhangi bir yan etki oluşmasına engellenmektedir. Özellikle cildin erken kırışması ve sarkma durumlarına karşılık önlem almak için doğal ve faydalı bir yöntemdir. Cilde ufak iğneler ile uyarıda bulunarak ciltteki kolajen ve elastin üretimini arttırmaktadır.

Nasıl uygulanır?

Yüz mezoterapisinde (mezolift) uygulama öncesinde cilt dezenfekte edilerek temizlenir. Cilt işlem görmeden önce anestezik krem uygulanabilir. Çeşitli vitamin ve minerallerle elde edilen karışımı küçük iğneler ile cilt içine ve üstüne uygulama işlemi yapılır.

Hangi durumlarda mezoterapi uygulanır?

Eğer kişinin cilt yapısı donuk ve parlaklığını yitirmiş mat bir cilde sahipse, ciltte sarma gibi elastikiyetini kaybetmişse, cildin yaşlanmasını engellemek için, ciltte günlük yoğun temponun oluşturduğu yorgun görüntüyü silmek için, sigara içenlerin cildinde oluşan zararları engellemeye yönelik tedavi,

Özellikle yaz aylarında yoğun olarak gelen güneşin zararlı ışınlarına karşılık önlem almak için, Cildinde sivilce lekeleri ve izlerinnden kurtulmaya yönelik tedavi, ciltteki çatlaklardan kurtulmak için kullanılmaktadır.