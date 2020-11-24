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Ev dekorasyonu fikirleri dekorasyonda bilinmesi gereken 4 etkili dokunuş!

Evinize yenilik kazandırmak için onlarca para harcamaya gerek yok! Evinizi dekore ederken bilinmesi gereken 4 etkili yöntemi bir araya getirdik!

Ev dekorasyonu fikirleri dekorasyonda bilinmesi gereken 4 etkili dokunuş!
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Evinizin bir süredir alıştığınız olağan havasını değiştirmek ve dekorasyonuna ufak dokunuşlar yapmak için hem ekonomik hem de basit 4 etkili yöntemini bir araya getirdik! İşte evinizin havasını değiştirecek basit dokunuşlarla dekorasyon önerileri...

Tabloları ön plana çıkarın!

Bir ortamı kişisel hale getirmenin ve kişisel zevkleri ortaya koymanın en pratik ve kolay yöntemlerinden biri de tablolardır. Evinizin bir duvarına tarzınızı ifade eden ister sade ister tüm dikkati çeken bir tabloyu kullanabilirsiniz. 

4 mevsim çiçekler!

Evinizin ortamını daha sıcak göstermek isteyenler için en sevdiğiniz çiçekleri veya bitkileri saksıda köşelere yerleştirebilirsiniz! Çiçeğinizin özelliğine göre ister cam kenarı ister evinizin köşelerine yerleştirebilirsiniz!

Tarzınızı gösteren kokular kullanın

Her evin ve ev sahibinin tarzını ifade eden kokular mevcuttur. Sizi ve eşyalarınızı yansıtan oa parfümleri kullanarak evinizin havasını değiştirebilirsiniz! Genellikle ev dekorasyonlarında es geçilen konulardan biri olan ev kokusu şık dekorasyonlardab biridir. 

Pencere kenarlarında aksesuar

Son dönemlerde oldukça popüler olan boydan camları kapatıp gizlemek yerine cam önlerine büyük mum aksesuarları veya şampanları ekleyebilirsiniz. Ancak boydan camlar yoksa perdelerinizi açıp cam kenarlarına ufak minimalist mumlar ilave ederek cam kenarlarınızda romantik bir hava kazandırabilirsiniz.

 

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