Kahvaltılık domates tava nasıl yapılır hemencecik hazır!

Kahvaltılık domates tava nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Püf noktaları neler? Kahvaltı sofralarının aranan ismi olmaya aday şahane bir lezzetle karşınızdayız. Oldukça pratik bir şekilde hazırlayacağınız bu tarife hayran kalacaksınız. İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda.

MALZEMELER:

1 tatlı kaşığı tereyağı

1/4 çay bardağı zeytinyağı

2 adet domates(büyük boy)

2 diş sarımsak

2 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı karabiber

1,5 çay kaşığı tuz

1 yemek kaşığı rendelenmiş peynir(arzuya göre)

HAZIRLANIŞI:

Tereyağı ve zeytinyağını tavaya alarak ısıtın.1-1,5 cm kalınlığında yuvarlak dilimlediğiniz domatesleri tavaya yerleştirin. 2 diş sarımsağı bütün halde yağın içerisine koyun.Orta ateşte 1,5-2 dakika alt yüzünü pişirdikten sonra domates dilimlerini çevirin.Tuz hariç tüm baharatları serpiştirin. 2-3 dakika kadar daha pişirin. Dilerseniz sarımsakları içerisinden çıkarın. Servis etmeden önce üzerine tuzunu ekleyin ve arzu ettiğiniz tarzda rendelenmiş peynir serperek servis edin. Afiyet olsun!