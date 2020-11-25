search menu
search
close

Kahvaltılık domates tava nasıl yapılır hemencecik hazır!

Kahvaltı sofralarının aranan ismi olmaya aday şahane bir tarfile karşınızdayız. Hem pratik hem de lezzetli, domates tava tarifini yoksa siz hala denemediniz mi?

Kahvaltılık domates tava nasıl yapılır hemencecik hazır!
-A A+

Kahvaltılık domates tava nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Püf noktaları neler? Kahvaltı sofralarının aranan ismi olmaya aday şahane bir lezzetle karşınızdayız. Oldukça pratik bir şekilde hazırlayacağınız bu tarife hayran kalacaksınız. İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda. 

MALZEMELER:

1 tatlı kaşığı tereyağı
1/4 çay bardağı zeytinyağı
2 adet domates(büyük boy)
2 diş sarımsak
2 çay kaşığı kekik
1 çay kaşığı pul biber
1 çay kaşığı karabiber
1,5 çay kaşığı tuz
1 yemek kaşığı rendelenmiş peynir(arzuya göre)

HAZIRLANIŞI: 

Tereyağı ve zeytinyağını tavaya alarak ısıtın.1-1,5 cm kalınlığında yuvarlak dilimlediğiniz domatesleri tavaya yerleştirin. 2 diş sarımsağı bütün halde yağın içerisine koyun.Orta ateşte 1,5-2 dakika alt yüzünü pişirdikten sonra domates dilimlerini çevirin.Tuz hariç tüm baharatları serpiştirin. 2-3 dakika kadar daha pişirin. Dilerseniz sarımsakları içerisinden çıkarın. Servis etmeden önce üzerine tuzunu ekleyin ve arzu ettiğiniz tarzda rendelenmiş peynir serperek servis edin. Afiyet olsun!

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Meme kanseri ne zaman fark edilir? Meme kanseri ne zaman fark edilir?
Hastalıklar
İrem Derici'nin yeni şarkısının klibi olay oldu! RTÜK'ten uyarı geldi! İrem Derici'nin yeni şarkısının klibi olay oldu! RTÜK'ten uyarı geldi!
Magazin
En Güncel Galeriler
Ezgi ve Oğulcan'dan aşk pozu! Sosyal medyada gündem oldu!
Ezgi ve Oğulcan'dan aşk pozu! Sosyal medyada gündem oldu!
Güzel sunucudan pes ettiren itiraf! Meyhanede tanıştığı adamla...
Güzel sunucudan pes ettiren itiraf! Meyhanede tanıştığı adamla...
İngiliz şarkıcı Rita Ora, göğüs dekolteli iddialı pozlarıyla olay oldu
İngiliz şarkıcı Rita Ora, göğüs dekolteli iddialı pozlarıyla olay oldu
Enes Batur'dan sonra Kubilay Aka! Aracıyla şarampole yuvarlandı!
Enes Batur'dan sonra Kubilay Aka! Aracıyla şarampole yuvarlandı!
Ünlü fenomen Damla doğum gününü sevgilisiyle böyle kutladı!
Ünlü fenomen Damla doğum gününü sevgilisiyle böyle kutladı!
Dünyaca ünlü o dizinin kadrosuna dahil oluyor! Duyanlar şaştı kaldı
Dünyaca ünlü o dizinin kadrosuna dahil oluyor! Duyanlar şaştı kaldı
Önceki Haberler
Ev dekorasyonunda 4 pratik dokunuş!
Ev dekorasyonunda 4 pratik dokunuş!
Kalıcı fondöten etkili mezoterapiye dair her şey!
Kalıcı fondöten etkili mezoterapiye dair her şey!
İşte aşkı en derin yaşayan 4 burç!
İşte aşkı en derin yaşayan 4 burç!
Eski sevgilinizi hatırlatan ve kurtulmanız gereken 5 şey!
Eski sevgilinizi hatırlatan ve kurtulmanız gereken 5 şey!
Bu diyet hem kilo verdiriyor hem de psikolojiyi düzeltiyor!
Bu diyet hem kilo verdiriyor hem de psikolojiyi düzeltiyor!
Her gece kendinizi buzdolabının önünde buluyorsanız...
Her gece kendinizi buzdolabının önünde buluyorsanız...
Bilinçsizce kullanılan antibiyotik bu hastalıklara neden oluyor!
Bilinçsizce kullanılan antibiyotik bu hastalıklara neden oluyor!
Yumuşacık bir tat: Mayalı kek
Yumuşacık bir tat: Mayalı kek
Yorumlar