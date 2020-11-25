İrem Derici'nin "Senin Hastan" isimli şarkısının klibi için RTÜK'ten uyarı geldi!

Eğlenceli kişiliği ile ve şarkılarıyla adından sıklıkla söz etitren ünlü şarkıcı İrem Derici, yeni şarkısı ve klibi ile yine gündem oldu. İrem Derici'ye yeni şarkısı 'Senin Hastan'ın klibi yüzünden RTÜK'ten uyarı geldi.

BAZI SAHNELERİ ÇOK KONUŞULMUŞTU

İrem Derici'nin, Brezilyalı model Diogo Fedrizzi ile bolca açık sahneleri bulunduğu gerekçesiyle çok konuşulan Murat Joker yönetmenliğinde çekilen "Senin Hastan" şarkısının klibi kısa sürede YouTube trend videolar listesine girmiş ve uzun süre ilk sıralarda kalmıştı.

İREM DERİCİ KİMDİR?

İrem Derici, 21 Mart 1987 tarihinde Hulusi Derici ve Jale Ediz'in kızları olarak dünyaya geldi. Dört yaşında org çalmaya başlayan sanatçı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Piyano Bölümü'nü liseyle beraber bitirdi. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitiren Derici, Pazarlama İletişimi Yüksek Lisans programı devam ederken O Ses Türkiye'ye katıldı ve yarı finale kadar yükseldi. Aynı dönemde Monopop isimli grubuyla Türkiye'nin birçok yerinde sahne aldı.

Kaynak: Snob magazin