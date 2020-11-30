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Güzide Mertcan, Uğur Yılmaz Deniz'in MasterChef'ten diskalifiye edilmesine tepki gösterdi!

2019 MasterChef Türkiye'de yarışan Güzide Mertcan, yarışmadan diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz'in ağladığı anların yayınlanmasına tepki gösterdi.

Güzide Mertcan, Uğur Yılmaz Deniz'in MasterChef'ten diskalifiye edilmesine tepki gösterdi!
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MasterChef Türkiye'nin geçtiğimiz sezon yarışmacılarından olan ve şimdilerde kendi açtığı lokantasıyla ilgilenen Güzide Mertcan, yıllar önce yaptığı paylaşımlardan dolayı MasterChef diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz hakkında dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

"Yarışmacıların hesapları önceden denetlenmeli"

Dün akşam eleme bölümüyle ekrana gelen bölümde Uğur'un diskalifiye olduğu için gözyaşı döktü anların dakikalarca gösterilmesine tepki gösteren Mertcan, Instagram yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Bu gece hakkında bir şeyler söylemeye mecbur hissediyorum. Öncellikle bu arkadaş ettiği küfürler yüzünden yarışamıyorsa sosyal medyalar önceden denetlenmeli çok zor değil en fazla kaç yarışmacı var. Ona göre yarışmacı seçimleri yapılmalı. Tamam bu güne kadar bu tarz bir durum yaşanmadı diskalifiye kararı verildi. TV karşısında bu sahnelerin gösterilme sebebi ne?"

"Hayatımda daha garip dakikalar yaşamadım"

İzleyen herkes 'ya yazık gençken yapmış cezası bu olmamalıydı' dedi mi? Dedi... Çocuğun haline üzüldük mü üzüldük. Bakıyorum saniyeler içinde görülmemiş bir hızla takipçisi artıyor. Ee o zaman şu an yaşanan ne? Yapılan bir hatadan dolayı bir genci ağlatmak, ardından o hatayı yapan gençten kahraman çıkartmak. Hayatımda daha garip dakikalar yaşamadım."

 

 

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