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Yapımcı Bilal Özbilge, Yeliz Yeşilmen'in eşi Uğur Akbaş ile ikinci kez davalık oldu!

Yapımcı Bilal Özbilge, Yeliz Yeşilmen'in eşi Uğur Akbaş ile ikinci kez davalık oldu.Özbilge ilk davayı kazanmıştı.

Yapımcı Bilal Özbilge, Yeliz Yeşilmen'in eşi Uğur Akbaş ile ikinci kez davalık oldu!
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Yeliz Yeşilmen, iki yıl önce Instagram'da eşi Uğur Akbaş'ın yatakta kahvaltı yaptığı anları paylaştı. Bu görüntüyü Söylemezsem Olmaz programında yayınlayan yapımcı Bilal Özbilge, Akbaş ile mahkemelik oldu. Bilal Özbilge ilk davayı kazanmıştı, ünlü yapımcı psikolojik travma yaşadığı gerekçesiyle Akbaş'a ikinci kez dava açtı. 

TEHDİT VE HAKARET ETMİŞ 

Bilal Özbilge'nin avukatının iddiasına göre Uğur Akbaş, yataktaki görüntüsünü programda yayınlayan yapımcıyı arayıp tehdit ve hakaret etti. Özbilge'nin şikayeti üzerine İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'hakaret' ve 'tehdit' suçlarından yargılanan Akbaş, 14 bin 600 lira para cezasına çarptırıldı.

 "PSİKOLOJİK TRAVMA YAŞADIM"

Bilal Özbilge, bu gelişmenin ardından yeni bir dava daha açtı. Davalı yüzünden psikolojik travma yaşadığını söyleyen ünlü yapımcı, Akbaş'a 100 bin liralık manevi tazminat davası da açtı.

KAYNAK: HÜRRİYET

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