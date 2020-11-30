Evde doğal diş beyazlatma yöntemleri neler inci gibi dişlere sahip olacaksınız!

Evde diş beyazlatma nasıl yapılır? Diş beyazlatma yöntemleri neler? Sigara ve gün içerisinde tüketilen içeceklerden dolayı zaman içerisinde dişte meydana gelen lekelenmeler bir süre sonra oldukça can sıkıcı bir hal almaktadır. Evde uygulayacağınız maskeyle dişlerinizdeki bu lekelenmeleri ortadan kaldırabileceğinizi söylesek ne dersiniz? Evet yanlış duymadınız! Zerdeçal ve hindistan cevizi yağı maskesi ile inci gibi dişlere sahip olacaksınız.

Malzemeler:

2 çorba kaşığı zerdeçal

2 çorba kaşığı karbonat

1 çorba kaşığı hindistan cevizi yağı

HAZIRLANIŞI:

Bütün malzemeleri küçük bir kapta macun kıvamına gelene dek karıştırın.Yedek bulundurduğunuz bir diş fırçası yardımıyla hazırladığınız macunu normal rutininizde fırçaladığınız gibi dişlerinizi fırçalayın.Ağzınızı ılık su ile yıkayın ve bembeyaz dişlerinizin tadını çıkarın. Düzenli olarak uyguladığınızda dişlerinizin beyazlığı artacak.