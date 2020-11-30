İbo Show programında Kibariye'nin 'Annem' şarkısı İbrahim Tatlıses'i ağlattı!

9 yıl aradan sonra ekranlara dönen İbo Show'un bu hafta konukları Kibariye, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici oldu. Programda, sevilen şarkısı 'Annem'i seslendiren Kibariye, İbrahim Tatlıses'i gözyaşlarına boğdu.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

İbo Show'a bu hafta şarkıcı Hakan Altun, ünlü klarnet sanatçısı Hüsnü Şenlendirici ve şarkıcı Kibariye konuk oldu. İbo Show programının 3. bölümünde konuklardan biri olan Kibariye, 'Annem' şarkısını söylerken İbrahim Tatlıses, gözyaşlarına boğuldu.

"ALLAH SENİ BİZE SAKLASIN"

Kibariye programın bir bölümünde 'Annem' şarkısını seslendirdi. İbrahim Tatlıses bu performans karşısında gözyaşlarını tutamadı. Tatlıses Kibariye'ye "Allah seni saklasın, bize çok görmesin" dedi.

HAKAN ALTUN DA GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Kibariye'nin duygusal şarkısına Hüsnü Şenlendirici klarnetiyle eşlik ederken Hakan Altun da o anlarda gözyaşlarını tutamadı.