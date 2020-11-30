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Çukur 105.bölüm 2. fragmanı yayınlandı Sinan Engin konuk oyuncu oluyor!

Çukur dizisinin 105. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde ünlü futbol yorumcusu Sinan Engin konuk oyuncu olacak.

Çukur 105.bölüm 2. fragmanı yayınlandı Sinan Engin konuk oyuncu oluyor!
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Çukur'un 30 Kasım Pazartesi ekrana gelecek olan 4. sezon 13. yeni bölümünden dikkat çeken bir fragman yayınlandı. Kahraman Koçovalı'nın umutla ilgili sözlerinin ekrana geldiği tanıtımda Emmi'nin karşısına çıkan Yamaç heyecanı yükseltiyor. Dizinin yeni bölümünde ünlü futbol yorumcusu Sinan Engin konuk oyuncu olacağı da görülüyor. 

SÜRPRİZ İSİMLE İŞ BİRLİĞİ YAPIYOR

Cumali'yi büyük bir çıkmaza sokan Çağatay, Cengiz ve Ogeday'a büyük bir darbe indirmek üzereyken Yamaç'ın oyununa gelecek. Yamaç ve Cumali, İdris'in ölümü üzerine ilk defa gerçek bir yüzleşme yaşayacak. Yamaç, Cumali'nin Çağatay'a kaptırdığı tapuları öğrendiğinde harekete geçip sürpriz bir isimle iş birliği yapacak. Büyük bir kararın eşiğinde olan Selim, tüm dengeleri değiştirecek bir yola girmek üzereyken herkesi şok edecek bir sürprizle karşılaşacak.

 ÜNLÜ FUTBOL YORUMCUSU ÇUKUR'DA

Beyaz TV'de spor yorumculuğu yapan Sinan Engin ise Çukur'un yeni bölümüne konuk oyuncu olarak dahil oluyor.

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