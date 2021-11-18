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Hadise hakkında bomba iddia! Takım elbisenin faturasını Reza Zarrab ödemiş

Hadise hakkında bomba iddia! Takım elbisenin faturasını Reza Zarrab ödemiş!

Hadise hakkında bomba iddia! Takım elbisenin faturasını Reza Zarrab ödemiş
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Söylemezsem Olmaz sunucusu Bircan Bali, şarkıcı Hadise hakkında bomba Reza Zarrab iddiasında bulundu. Hadise'nin yıllar önce "Amerika'dan aldım" dediği takım elbisenin faturasının Reza Zarrab adına kesildiği öne sürülürken konuyu O Ses Türkiye jürisinden bir ismin de bildiği konuşuluyor.

Beyaz TV'de Bircan Bali ve Seren Serengil'in sunumuyla ekrana gelen Söylemezsem Olmaz'da yine çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

FATURA REZA ZARRAB ADINA MI?

Canlı yayında ekrana gelen iddiaya göre; Hadise'nin üzerindeki marka takımın beğenilmesi üzerine "Amerika'dan aldım" diyen Hadise'nin alışveriş faturasına ulaşan muhabirler, kesilen faturanın Reza Zarrab'a ait olduğu bilgisine ulaşıyor.

JÜRİ ÜYESİ DE BİLİYOR

Muhabirler bu bilgiyi, O Ses Türkiye'nin jürilerinden birine açıklıyor. Hadise'nin jüri arkadaşı, bilgiyi bildiği halde onunla çalışmaya devam ediyor. Reza Zarrab, Hadise olayı bu takım elbiseyle patlıyor. Hadise'nin bu iddiaya ne yanıt vereceği ise merak konusu oldu.

EBRU GÜNDEŞ'LE BOŞANMIŞTI

Hadise'yle O Ses Türkiye programında jürilik yapan Ebru Gündeş ile Reza Zarrab, 22 Nisan 2021'de boşanmıştı.

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