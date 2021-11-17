Nihal Candan'ın estetiksiz fotoğrafları ifşa oldu!

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan 26 yaşındaki Nihal Candan, bu kez eski haliyle gündem oldu. İşte Benim Stilim ve Survivor yarışmalarıyla şöhrete kavuşan Nihal Candan'ın estetiksiz fotoğraflarını görenler büyük şaşkınlık yaşadı.

"YER ÇEKİMİ DİYE BİR ŞEY VAR, GÖĞÜSLERİM ESTETİK"

Candan, geçtiğimiz aylarda estetik itirafında bulunmuştu: "Çok estetik yaptırdığımı düşünüyorlar. Göğüslerim kilo alıp vermekten deforme oldular. Yer çekimi diye bir şey var, maalesef göğüslerim estetik. Bir de badem göz ameliyatı oldum. Onun dışında hiçbir şey yok. Dudaklarım orijinal her sabah fırçalıyorum dudağımı..."

İste Nihal Candan'ın estetiksiz fotoğrafları:

Kaynak: Snob magazin