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Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Kırmızı Oda dizisine dahil oldu

Sevilen şarkıcı Gökhan Özoğuz, TV8'de Binnur Kaya'nın başrolünü oynadığı Kırmızı Oda dizisinde Dara karakterini oynayacak.

Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Kırmızı Oda dizisine dahil oldu
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Şarkıları ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Gökhan Özoğuz, ekranlara dönüyor. Başarılı şarkıcı, Binnur Kaya'nın başrolünü oynadığı Kırmızı Oda dizisinde Dara karakterini oynayacak.

Uzun bir aradan sonra ekranlara dönecek olan Gökhan Özoğuz, TV8'in büyük bir beğeni ile izlenen dizisi Kırmızı Oda'nın kadrosuna dahil oldu. Yaşadığı uyku problemi ile Doktor Hanım'a gelecek olan Dara'nın merak edilen hikayesi 19 Kasım'dan itibaren her Cuma ekranlarda yer alacak.

SIKINTILAR YAŞAYAN DARA'YI OYNAYACAK

TV8'in cuma akşamlarına damgasını vuran dizisi Kırmızı Oda'ya bu Cuma yayınlanacak 52'inci bölümünden itibaren müzisyen Gökhan Özoğuz dahil olacak. Özoğuz; Kırmızı Oda'da uyku problemi çeken ve bu yüzden pek çok sıkıntıyla karşılaşan Dara karakterine hayat verecek.

Kaynak: Snob magazin

 

 

 

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