Suh bitkisinin faydaları diyabet tedavisinde çözüm vaat ediyor!

Van'ın enfes lezzetlerinden biri olan otlu peynirin yapımında kullanılan suh bitkisinin insan sağlığına ne kadar faydalı olduğunu duymuş muydunuz? Son yapılan araştırmalar sonucunda şeker hastalığı tedavisinde umut vaat ettiği ortaya çıkan suh bitkisinin insan sağlığına olan faydalarını duyunca şaşırıp kalacaksınız. Peki suh bitkisinin faydaları neler? Gelin bu mucizevi bitkinin faydalarına beraber bakalım!

Saf hali oldukça acıdır

Suh bitkisini van kahvaltılarında otlu peynirin içine konulmasından duymuşsunuzdur. Van'da yetişen bu bitki yapraklarından gövde kısmına kadar rahatlıkla kullanılabilir. Saf halinin oldukça acı bir tadı vardır. Peynirle harmanlandığı zaman tatlanmaktadır.

Kandaki şeker düzeyini dengeliyor

Yapılan araştırmalar sonucunda suh bitkisinin kandaki şeker düzeyini dengelediği tespit edilmiştir. İnsan sağlığına birçok faydası olan bu bitkinin birçok faydası bulunmaktadır.

Şeker hastalığı ciddi komplikasyonlara yol açıyor

Şeker hastalığı vücutta çok ciddi komplikasyonlara neden olmaktadır. Öyle ki bu rahatsızlık ölüme bile sebebiyet vermektedir. Yüksek şeker böbrek hasarına, görme kaybına neden olmaktadır. Bunun yanı sıra kalp rahatsızlıklarına, felce, yüksek tansiyona, diş etlerinin çürümesine neden olmaktadır. Suh bitkisi şeker hastalığının tedavisinde kullanılmakta hatta ve hatta şeker hastalarına büyük umut olmaktadır.

Vücuttaki sıvı dengeisin koruyor

Özellikle peynir yapımında kullanılan suh bitkisinin birçok faydası bulunmaktadır. Vücuttaki sıvı dengesini korumasından tutun da sık sık yaşanan idrar sorununu gidermesine kadar pek çok konuda fayda sağlamaktadır. Bunun yanı sıra pankreas organındaki faydalı hücre sayısını arttırmakta ve yenilemektedir.

Bağırsaklardakş florayı düzenliyor

Suh bitkisi aynı zamanda bağırsaklardaki florayı da düzenlemektedir. Bu sayede kişi rahatça tuvalete çıkabilir. Hücre yenileme özelliği olan bu bitki yaşlanma ve kırışıklığı da azatlamktadır.