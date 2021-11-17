Müge Anlı'da şoke eden olay öldürülen adamın sosyal medyadan cinsel organını paylaştığı...

Müge Anlı'nın programında işlenen Abdurrahman Aysu cinayetinde kan donduran detaylar ortaya çıktı. Manisa'da kaybolduktan 13 gün sonra öldürülüp dere yatağına atıldığı ortaya çıkan evli ve iki çocuk babası Abdurrahman Aysu'nun, kafatası ve çıplak haldeki bedeni ayrı yerlerde bulundu. Öte yandan cinayete kurban giden Aysu'nun öldürülmeden önce sosyal medya hesabından cinsel organının fotoğraflarını paylaştığı öğrenildi.

Akhisar'a bağlı Çağlak mevkiindeki bir zeytinliğe sınırda bulunan Cin Deresi kenarında çıplak bedeni kafatasından ayrılmış halde bulunan Aysu'nun, kıyafetleri ve kişisel eşyaları ise olaydan sonra oğlu ve ava giden gençler tarafından farklı yerlerde bulundu. Yıllardır acı çeken talihsiz adamın ailesi ise cinayeti aydınlatması için araştırmacı gazeteci Müge Anlı'ya başvurdu.

PARMAKLARI KOPUNCA PSİKOLOJİSİ BOZULDU

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı, bugün ekrana taşıdığı cinayetle ilgili şaşkına çeviren detayları paylaştı. Müge Anlı'nın aktardığına göre geçirdiği bir kaza sonucu parmaklarını kaybeden Abdurrahman Aysu'nun psikolojisi bozulmuştu. Marangoz olduğu için iş konusunda problemler yaşayan ve yanlış arkadaş çevrelerinin içine giren Aysu, zamanla tavırları değişerek sinirli ve saldırgan bir yapıya bürünmüştü.

CİNSEL ORGANININ FOTOĞRAFINI ÇEKİP PAYLAŞIYORDU

Bu süreç içinde kadınlara karşı büyük bir zaafı oluşan Abdurrahman Aysu, son zamanlarda da cinsel organının fotoğrafını çekip sosyal medya hesabından paylaşıyordu. Öyle ki eşinin yeğenine bile uygunsuz fotoğrafını gönderen Abdurrahman Aysu, kendisine tepki gösterildiğinde ise "Bu fotoğraflarda ne var?" sözüyle karşılık veriyordu.

MÜGE ANLI TEPKİ GÖSTERDİ

Son zamanlarda Abdurrahman Aysu'nun davranışları yüzünden ailesinin ve oğlu Soner Aysu'nun çevreye karşı mahcup hale geldiğini söyleyen Müge Anlı, "Bu cinayetten seni de sorumlu tutanlar var. Babanı öldürmüş olabileceğini düşünenler var. Çünkü Soner de artık ailesini korumak ve çevresinden utandığı için öldürmüş olabilir diye düşünüyorlar. Yaşananlar normal değil... Hangi çevrede olursa olsun. Siz bu fotoğraflardan sonra bir şey söylemediniz mi babanıza?" şeklinde konuştu.

"BİZİ ŞİKAYET EDİYORDU, BEN DE KORKUYORDUM"

Bunun üzerine söz alan Soner Aysu, babasının davranışlarını kontrol edemediklerini belirterek, "Ben de bir genç olduğum için o fotoğrafları görmek istemedim. Arkadaşlarım bile söylüyordu. En ufak kavgamızda bizi karakola şikayet ediyordu. Ben de korkuyordum" dedi.