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Hadise kötü günleri geride bıraktı mini etekli pozlarıyla sosyal medyayı salladı

Mehmet Dinçerler'le boşanmasının yankıları süren şarkıcı Hadise, zor günleri geride bıraktı. Mini etekli pozlarını yayınlayan Hadise'ye binlerce beğeni yağdı.

Hadise kötü günleri geride bıraktı mini etekli pozlarıyla sosyal medyayı salladı
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İş insanı Mehmet Dinçerler'le 30 Nisan'da evlenen şarkıcı Hadise, psikolojik şiddete maruz kaldığı gerekçesiyle boşanma davası açtı. 30 Eylül'de 5 aylık evliliğini tek celsede bitiren şarkısı, sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımla 'geri döndüm' mesajı verdi.

Instagram'ı yıktı geçti

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir etkinlikte hayatında kendisine iyi gelmeyen insanları tutmadığını söyleyen Hadise, 14,1 milyon takipçili Instagram hesabından iddialı kıyafetiyle verdiği pozları paylaştı. Perşembe gününe özel TBT yapan şarkıcının paylaşımı kısa sürede 300 binden fazla beğeni ve yorum aldı.

Ünlü şarkıcının beğeni yağan paylaşımlarına, "Ayrılığın şerefine çok güzelsin", "Bayıldım", "Hep böyle gül" yorumları geldi.

"Beni ezeceklerini sanıyorlar"

Öte yandan Hadise geçen gün katıldığı bir konferansta eski eşi Mehmet Dinçerler'e de gönderme yapmıştı. Hadise, "Bana yapılan ataklar sonrası 'Neden bunu yaşıyorum? demiyorum. Beni ezeceklerini zannediyorlar. Öyle bir şey yok. Ben güçleniyorum! Siz sadece konuşun" demişti.

Hadise kimdir?

Hadise Açıkgöz, 1985 yılında, Belçikada dünyaya geldi. Çocukluğunda şarkı söylemeyi ve ata binmeyi seviyordu. Ekonomi ve Çağdaş Diller eğitimi aldıktan sonra, en büyük tutkusu olan müziğe yönelmeye karar verdi. Ailesi de bu durumu memnuniyetle karşılamış ve genç Hadise'ye destek olmuştu.

Hadise, 2003 yılında Belçika'nın "Popstar"ı olan Idool adlı yarışmaya katıldı. Finale kalan 10 isim arasında yer alamasa da birçok yapımcının dikkatini çekmeyi başardı. 2Brains şirketi kısa süre sonra genç kıza sözleşme teklifinde bulundu. Hadise, yapımcıları Yves Gaillard ve Serge Ramaekers ile birlikte kayıt sürecine başlamak için stüdyoya girdi.

Yapmak istediği müziği "şehirli pop" (urban pop) şeklinde nitelendiriyor. Christina Aguilera ve Beyonce Knowles gibi isimleri beğeniyor, ancak aynı zamanda Prince, Janet Jackson, Tina Turner, Alicia Keys, Toni Braxton gibi daha tecrübeli isimlerden de etkilendiğini ifade ediyor. En büyük hayali, Tina Turner ile tanışmak ve aynı sahneyi paylaşabilmek. Türkiye'den ise Tarkan'ı çok beğeniyor, "Onunla düet yapmak Rüya gibi olurdu" diyor.

Hasselt'te pazarlama bölümünde öğrenimini sürdüren ve beş dil (Flamanca, Fransızca, Almanca, Türkçe ve İngilizce) bilen Hadise, boş zamanının büyük bölümünü müziğe ayırıyor.

Haziran 2005 çıkışlı "Stir Me Up" oldu. Şarkıcı, toplam 5 versiyonuyla sunulan "Stir Me Up"ın video klibiyle de olumlu not aldı.

Hadise 2005 yılında "Sweat" adlı ilk albümünü çıkardı. Bir sonraki albümü "Hadise" ise 2007 yılında çıkardı. En büyük başarısını 2009 yılında Moskova"da Eurovision Şarkı Yarışmasında Türkiye"yi temsil ederek elde etti. Burada Düm Tek Tek adlı şarkıyla finallerde dördüncü oldu.

Hadise, bir yıllık bir hazırlıktan sonra "Aşk kaç beden giyer?" adlı 5. albümünü Nisan 2011 "de yayınladı (2. Türkçe albümü). Albümün ilk klibi ise "Superman" isimli şarkıya çekildi. "Superman" uzun süre listelerde birinci sırada yer aldı.

Popstar adlı yarışma programında sunuculuk yaptı. 2011 Ekim ayında Show TV'de yayınlanan, Acun Medya yeni projesi olan “O Ses Türkiye” ses yarışmasının jüriliğini yaptı.

 

 

 

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