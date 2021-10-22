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Hayıt tohumunun faydaları anne sütünü arttırıyor!

Hayıt tohumun faydaları neler? Hangi hastalıklara iyi gelir? Hayıt tohumu nasıl kullanılır? Merak edilen soruların yanıtları elmaelma.com'da.

Hayıt tohumunun faydaları anne sütünü arttırıyor!
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Hayıt tohumunun ne olduğunu duymuş muydunuz? Eski zamanlardan itibaren alternatif tıpta kullanılan bu tohum neredeyse her derde deva oluyor. Anne sütünü arttırmasından tutunda hamilelikdeki düşük riskini azaltmasına kadar pek çok konuda fayda sağlayan bu tohumun bilinmeyen faydalarını sizler için araştırdık. Peki hayıt tohumunun faydaları neler? Hayıt tohumu ne işe yarıyor? Merak ettiğiniz bu soruların yanıtlarını içeriğimizden bulabilirsiniz. 

ANNE SÜTÜNÜ ARTTIRIYOR 

Hayıt tohumunun anne sütünü arttırıcı özelliği bulunuyor. Bunun yanı sıra  özellikle kadınlarda sık sık yaşanan hormonal bozukluklara bağlı gelişen depresyon ve stres rahatsızlıklarının yaşanma olasılığını azaltır.

PANZEHİR ÖZELLİĞİ BULUNUYOR 

Zehirli hayvanların sokmalarına karşı panzehir özelliği bulunur. İshale neden olan bağırsaktaki parazitlerin idrar yolu ile atılmasını destekler.

HAMİLELİKTEKİ DÜŞÜK RİSKİNİ AZALTIYOR 

Hayıt tohumu rahim duvarlarını güçlendirir. Bu özelliği sayesinde düşük riskini azaltır. Aynı zamanda yapılan araştırmalarda kadınlardaki hamile kalma hormonunu artırarak gebelik oranını yükseltir.

 HAYIT TOHUMU NASIL TÜKETİLMELİ?

Hayıt tohumu toz haline getirilerek kaynatılır. 10 dakika demlendikten sonra süzülüp tüketilebilir. Kısırlık tedavisi gören kadınların hayıt çayını düzenli tüketmesi önerilir.

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