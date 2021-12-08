Siğil nasıl geçer et beni zannediyorsunuz ama aslında bir hastalık olabilir!

Zaman zaman çeşitli nedenlerden dolayı vücudumuzun herhangi bir yerinde siğiller meydana gelmektedir. Sıklıkla merak edilen konulardan biri olan 'Siğil neden çıkar? Siğillerin tedavisi nasıl olur?' gibi merak ettiğiniz o soruları Dermatoloji Uzmanı Hande Ulusal anlatıyor.

Siğiller, HPV denilen virüslerin deriye teması sonucu oluşan hastalıklardır. Yüzde, ellerde, ayaklarda, genital bölge gibi birçok bölgede yerleşebilirler. Kişinin bağışıklık durumuna göre kendiliğinden gerileme ihtimali olduğu gibi kısa sürede yaygın bir hal de alabilirler. Bulaşıcı olmaları nedeniyle vakit kaybedilmeden tedavi edilmeleri gerekmektedir. Tedavide lokal olarak kullanılan asit içerikli ilaçlar, kriyoterapi ile dondurma tedavisi, elektrokoterizasyon, lazer uygulanabilmektedir. Tedavi sonrası nüksler görülebilmektedir.

Genital bölgede yerleşen siğillere kondilom denilmektedir. Kondilomlar cinsel yolla, ortak kullanılan eşyalardan, tuvaletler vb alanlardan bulaşabilir. Kondilomu olan hastalarda eşlik edebilecek diğer cinsel yolla bulaşan hastalıklara yönelik gerekli tetkiklerin yapılması gereklidir.

Kadın hastalarda bu virüslerin bazı tipleri rahim ağzı kanserini tetikleyebilmektedir. Bu nedenle sigil tedavisi ile beraber, kadın hastalıkları muayenesi ve düzenli aralıklarla smear testi yapılması önerilmektedir. Cinsel yaşantısı başlamamış bayanlarda rahim ağzı kanseri aşısı uygulanabilmektedir.

Kondilomların tedavisinde topikal asit içeren ilaçlar, imikimod içeren kremler, kriyoterapi, elektrokoterizasyon veya lazer tedavileri uygulanabilmektedir. Tedavi seçimine siğillerin yerleşim bölgesi, büyüklükleri, sayısına, hastanın kullandığı ilaçlar ve eşlik eden hastalıklarına bakarak karar verilmektedir. Tedavi sonrası nüksler yaşanabilmektedir. Bu nedenle düzenli aralıklarla kişisel kontrol ve dermatoloji muayenesi önerilmektedir.