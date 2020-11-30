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Vakti olmayan annelere güzellik önerileri neler kurtarıcınız olacak ipuçları!

Bebeğin beslenmesi, uyuması, uyanması, eğitimi, ağlaması, hastalanması derken kendinize vakit ayıramıyor olabilirsiniz. İşte siz anneler için küçük ipuçları...

Vakti olmayan annelere güzellik önerileri neler kurtarıcınız olacak ipuçları!
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Her kadın, kendini güzel ve iyi hissetmek ister. Fakat bebek sahibi olduktan sonra kendinize vakit ayıramıyor olabilirsiniz azıcık özenle bile iyi görünmeyi başarabilirsiniz. Gözaltlarınızdaki siyah halkalardan, bakımsız saçlardan ve eşofman altından oluşan görünüşünüzden kurtulmak gerçekten çok kolay. Bütün anneler; ciltlerine, saçlarına ve genel sağlıklarına dikkat etmelidir. Bebekler ilgi bekler. Güzellik rutininiz her ne kadar arka plana itilmiş olsa da, aynaya baktığınız ve kendinize zaman ayırmanız gerektiğini söylediğiniz bazı zamanlar mutlaka olmalıdır. 

Basit ama güzel makyajlar yapın

Makyaja ayıracak çok fazla zamanınız eminizki yoktur. Bu kısıtlı zamana rağmen güzel ve bakımlı gözükmek size kendinizi iyi hissetirecektir. Belki işe giderken, belki de iyi görünmek istediğiniz bir etkinliğe hazırlanırken olabilir. Bu durumlarda daha hafif ve sade makyajlara yönelmelisiniz. Elmacık kemikleri, dudaklar, kirpikler ve yanaklarınıza renk verebilirsiniz. 

Güzel görünen saçlar

Saç modeli seçerken çok fazla bakım gerektirmeyen bir model seçin. Popüler olan at kuyruğu veya topuzu tercih edebilirsiniz bu saç modelleri zaman almadığı için kurtarıcı olabilir. 

Cilt bakımı 

Sağlıklı bir cildin temel kuralı temizliktir. Başka hiçbir şey yapacak vaktiniz yoksa bile cildinizi güzelce temizlerseniz, gözenekleriniz temiz kalacağından sivilce ve siyah nokta gibi problemlere karşı önlem almış olursunuz. 

Akşamları yıkanın

Eğer sabahları yıkanan bir anneyseniz, banyonuzu akşama alın. Çocukların uyumasını bekleyip banyoya girerseniz, kimse sizi bölmeden kendinize daha rahat vakit ayırabilirsiniz. 

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