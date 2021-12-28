Makyajla uyumanın zararları neler kirpikler zayıflıyor!

Biz kadınlar için zaman zaman makyajımızı çıkarmak eziyet haline dönüşebiliyor. Özellikle de dışarıdan eve geç döndüysek. ''Bir kereden bir şey olmaz'' deyip yattığımız çok olmuştur. Belki de aramızda bu durumu bir rutin haline getirenler bile vardır. Yani sürekli makyajla uyumaktan bahsediyoruz. Eğer siz de böyle bir alışkanlığa sahipseniz aman dikkat! Cilt için oldukça fazla zararı bulunan bu alışkanlık erken yaşlanmanıza neden olabilir. Peki makyajla uyumanın bilinmeyen başka ne gibi zararları vardır? Gelin bu sorunun yanıtına hep beraber bakalım.

Gözenekleri tıkar

Makyajla uyumanın en büyük zararı gözeneklerin tıkanmasına neden olmasıdır. Özellikle gün boyu yüzümüzde duran alık, fondöten gibi makyaj malzemeleri gece yatarken derinlemesine temizlenmelidir. Aksi taktirdie çok ciddi cilt sorunlarına yol açacaktır. Tıkalı gözenekler bir süre sonra cildinizde sivilce oluşumuna neden olacaktır.

Kirpikler zayıflar

Pek çoğumuz gür ve uzun kirpiklere sahip olmak istiyoruz fakat rimelle uyuduğumuz zaman kirpikler kurur ve dökülür. Bu yüzden yatmadan önce mutlaka göz makyajınızı iyice temizlediğinizden emin olun.

Cilt parlaklığını kaybeder

Makyaj ile uyumak cildin kurumasına neden olur. Bunun yanı sıra cildin canlılığını kaybetmesine ve mat bir görünüm kazanmasına yol açar. Bu nedenle cildinizin gece boyunca yenilenmesini istiyorsanız iyice temizlendiğinden gözeneklerinizin açık olduğundan emin olmalısınız.