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Hakan Altun ve Gonca Vuslateri'den ilk aşk pozu geldi!

Çiçeği burnunda çift Gonca Vuslateri ve Hakan Altun, ilk defa birlikte oldukları bir aşk pozu paylaştı. Paylaşım kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

Hakan Altun ve Gonca Vuslateri'den ilk aşk pozu geldi!
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Geçtiğimiz günlerde aşk yaşadıkları ortaya çıkan Hakan Altun ve Gonca Vuslateri'den ilk fotoğraf geldi. Birbirlerine sarıldıkları anı paylaşan Altun "Hikayede kalmasın dedik" notunu kalp emojisi eşliğinde bıraktı. Altun'un paylaşımı kısa süre içerisinde beğeni yağmuruna tutuldu. 

"HİKAYEDE KALMASIN DEDİK" NOTUYLA PAYLAŞTI

Hakan Altun, Gonca Vuslateri ile birbirlerine ilk görüşte aşık olduklarını söylemişti. Magazin gündemine bomba gibi düşen bu olayın ardından çiçeği burnunda çiftten fotoğraf geldi. Birbirlerine sarıldıkları anı paylaşan Altun "Hikayede kalmasın dedik" notunu kalp emojisi eşliğinde bıraktı.

PAYLAŞIMLARI ELE VERMİŞTİ 

Aralarında 14 yaş fark olan iki ünlü ismin sosyal medya hesaplarından yaptıkları şifreli paylaşımlar aşklarını ele vermişti. Bodrum'da sık sık bir araya geldikleri söylenen Gonca Vuslateri ile Hakan Altun, son olarak Emel Müftüoğlu'nun doğum günü kutlamasında ayrı masalarda görüntülenmişti.

İşte ilk fotoğraf... 

 

 

 

 

 

 

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