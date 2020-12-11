Paylaşımına takipçisinden 'meme' yorumu gelince Esra Dermancıoğlu ateş püskürdü!

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yıldızı Esra Dermancıoğlu, bir takipçisinden gelen ''meme'' yorumunu görünce çılgına döndü. Dermancıoğlu, paylaşımına "İyi karakter verilecek olsa ilk yapacağınız şey meme estetiği gibi duruyor" yorumu yapan bir takipçisine "Bazı insanların beyinleri küçük bazılarının büyük gibi değil mi?" yanıtını verdi.

YORUMU GÖRÜNCE TEPKİSİZ KALAMADI

Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden biri olan Esra Değirmencioğlu,bir takipçisinin göğüsleriyle ilgili yaptığı yorumu görünce tepkisiz kalamadı. Takipçisine verdiği cevapla diğer hayranlarını mest etti.

"İLK YAPACAĞINIZ ŞEY MEME ESTETİĞİ"

Esra Dermancıoğlu paylaşımına "Oyunculuk karakterin bedenini aramaktan başlar..." notunu düştü. Bir takipçisi ise ünlü oyuncunun göğüsleriyle ilgili bir yorumda bulunup, "İyi karakter verilecek olsa ilk yapacağınız şey meme estetiği gibi duruyor" dedi.

MEME ESTETİĞİ YORUMUNA YANIT GECİKMEDİ

Ünlü oyuncu takipçinin bu yorumuna "Evet ya da kötü insanların memeleri sarkık iyi insanların memeleri hep dik şey gibi bazı insanların beyinleri küçük bazılarının büyük gibi değil mi?" yanıtını verdi.

Dermancıoğlu'nun bu yorumuna takipçilerinden beğeni yağdı.