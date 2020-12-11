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Yeni yılda kendinize ve sevdiklerinize "BAKIM" hediye edin!

Kadınların sevilen yerli kozmetik markası SİNOZ, yeni yılda sevdiklerine bakım hediye etmek isteyenlere dopdolu setler ve ürünler sunuyor.

Yeni yılda kendinize ve sevdiklerinize "BAKIM" hediye edin!
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Kadınların sevilen yerli kozmetik markası SİNOZ, yeni yılda sevdiklerine bakım hediye etmek isteyenlere dopdolu setler ve ürünler sunuyor. 2021’e yeni bir enerji ile girmek isteyen herkesi SİNOZ dünyasını keşfetmeye davet ediyor.

SİNOZ, 2020 yılında ürün gamına eklediği yeni ürünlerinden sevdiklerine hediye almak isteyenlere setler, evinin enerjisini yenilemek isteyenlere oda kokuları, cildindeki anıları geride bırakmak isteyenlere anti-aging kremler ve beden terapi yapmak isteyenlere birbirinden değerli özlerle zenginleştirilmiş losyonlarla dolu bir bakım dünyası sunuyor. 

YENİ YILDA SEVDİKLERİNİZİ ''BAKIM'' HEDİYE EDİN! 

Yeni yılda sevdiklerinize ve kendinize hazır setlerden hediye alabileceğiniz gibi, dilediğiniz ürünlere özel tasarlanabilen şık hediye kutusu seçerek kendi setinizi de oluşturabilirsiniz. 

Spa setlerinden bakım setlerine, mumlardan oda kokularına, harfli/sembollü kupalardan indirimli setlere kadar pek çok ürün ve hediye alternatifi sunan SİNOZ’un birbirinden renkli ve etkili ürünlerini www.sinoz.com.tr adresinde bulabilirsiniz.

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