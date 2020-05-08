Serel Yereli kimdir öğrencilik yıllarına ait fotoğrafı olay oldu!

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlülerden biri de Serel Yereli. 25 yaşındaki güzel oyuncu her paylaşımıyla sosyal medyada adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak öğrencilik yıllarına ait yaptıpı paylaşımı sosyal medyanın gündemine oturdu. Paylaşımına kısa süre içerisinde beğeni ve yorum yağdı.

''Beni sadece İzmir yargılayabilir''

Londra'da yaşayan ve yaptığı her paylaşımla gündem olan oyuncu Serel Yereli (25), öğrencilik yıllarına ait fotoğraflarını sevenleriyle paylaştı. Okulda öğretmenleriyle çekildiği ve bilgisayar başında oturduğu karelerini paylaşan Serel Yereli, paylaşımına, "Beni sadece İzmir yargılayabilir, gerisi beni ilgilendirmez" notunu düştü.

Serel Yereli kimdir?

Bodrum Masalı adlı dizide canlandırdığı Alara karakteri ile yıldızı parlayan Serel Yereli, 19 Nisan 1995 yılında İzmir’de dünyaya geldi. Annesi İngilizce öğretmeni Elif Yereli babası da eski milli hentbolcu Serdar Yereli'dir. Babasının hentbol federasyonu başkanlığındaki görevinden ötürü çocukluğu değişik ülkelerde geçmiş. Babasını 2011 yılında 16 yaşında iken kaybeden Yereli, Londra’da ortaokulda iken müzikal oyunculuk eğitimine başlamış. Başarılı oyuncu Grease, Mamma Mia, Bruleskue müzikallerinde başrol oynamış. Şarkı söylemeye 4 yaşında iken başlayan Serel Yereli, anaokulundayken TÜBİTAK tarafından düzenlenen bir yarışmada “Serel'in Uzay Gemisi” adlı projesi ile ödül kazanmış.