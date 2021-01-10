Elmalı bisküvi topları nasıl yapılır profiterol tadında!

Profiterolden çok daha lezzetli, hafif bir tatlı tarifiyle daha karşınızdayız. Bu tarife küçükten büyüğe herkes bayılacak! 10 dakikada hazırlanıyor, üzerine çikolata sos ve Antep fıstığı serpiştirerek servis ediliyor! Sizi daha fazla bekletmeden bisküvili elmalı toplar tarifini paylaşıyoruz. Şimdiden afiyet olsun!

Malzemeler:

1 paket pötibör bisküvi(kırılmış), 2 adet rendelenmiş elma (kırmızı), 1 su bardağı dövülmüş fındık, 1 tatlı kaşığı tarçın

Üzeri için:

1 çay bardağı çikolata sosu, 1 yemek kaşığı antep fıstığı

Hazırlanışı:

Geniş bir kaseye dövülmüş pötibör bisküvilerini, rendelenmiş kırmızı elmaları, dövülmüş fındık ve tarçını ekleyip hamur kıvamına gelene kadar yoğurun.

Hamur kıvamına gelen harçtan cevizden biraz daha küçük toplar yuvarlayıp, yaklaşık 1,5 saat kadar buzdolabında bekletin. Buzdolabında soğumuş olan bisküvi toplarını servis tabağına dizin. Üzerine çikolata sos ve antep fıstığı serpiştirerek, sevdiklerinizle afiyetle yiyin.