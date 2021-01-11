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Sağlıklı pankek tarifi tam bir sporcu kahvaltısı!

Karşınızda puf puf kabaran sağlıklı mı sağlıklı pankek tarifiyle karşınızdayız. İşte tüm malzeme listesi ve hazırşanışı ile ğuf puf kabaran sağlıklı pankek!

Sağlıklı pankek tarifi tam bir sporcu kahvaltısı!
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Sağlıklı pankek nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Ağzınıza layık şahane mi şahane bir tarifle karşınızdayız. Sporcular sürekli olarak yumurta yemekten sıkılmış durumda. Tam da onlar için ideal, bu şahane tarifi gönül rahatlığıyla tüketebilecekler. İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda. 

MALZEMELER:

2 adet yumurta
1 su bardağı (2 parmak eksik)süt
1 su bardağı yulaf unu
1 çay kaşığı karbonat

Puf Puf Sağlıklı Pankek Tarifi Nasıl Yapılır?

Yumurtaları karbonatla çırpıyoruz. Üzerine sütünüzü ekleyip tekrar çırpıyoruz.
En son yulaf ununu da ekleyip tamamen karıştırıyoruz. Eğer yulaf unu istenilen kıvamı vermezse 1 yemek kaşığı kadar tam buğday unu ekleyebilirsiniz, kolayca kıvam alacaktır.
Tavamızın altını önce sonuna kadar açıp bir süre tavamızı ısıtıyoruz. Daha sonra altını kısıp peçeteye döktüğümüz yağ ile tavayı yağlıyoruz.
Hazırladığımız hamuru tavaya küçük ,yuvarlak olacak şekilde tavaya döküyoruz. Üstü göz göz olunca ters çevirip diğer tarafını da pişiriyoruz. Ve pankekler hazır!

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