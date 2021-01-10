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Yalnız olanlara tavsiyeler sizden hoşlanmayan insanlar için üzülmeyi bırakın!

Hepimizin hayatında zaman zaman ağır basan yalnızlık duygusundan kurtulmak için yapmanız gerekenleri haberimizde sıraladık!

Yalnız olanlara tavsiyeler sizden hoşlanmayan insanlar için üzülmeyi bırakın!
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Son yıllarda çevrenizdeki herkesin ciddi bir ilişkisinin olması yalnız olan biri için üzücü olabilir. Bu durumda kendinizi biraz dışlanmış ve belki de bekar olduğunuz için yalnız hissediyorsunuz. Böyle düşünerek çok yanlış hareket ediyorsunuz. Bekarken vaktinizi boşa harcamamanız gereken konuları elmaelma.com okurları için anlatıyoruz...

Kendinizi değiştirmeye çalışmak

Bekar olmak, sizde bir sorun olduğu anlamına gelmiyor. İnsanların sizi sevmesi için sakın kendinizi değiştirmeye çalışmayın. Sizi seven her halinizi sevecektir. Önce siz kendinizi olduğunuz gibi kabul edin, sonrası gelecektir.

Sizden hoşlanmayan kadınlar ya da erkekler için üzülmek

Reddedilmek üzücü bir durum olsa da kesinlikle dünyanın sonu olmadığı kesin. Biri size çekici bulurken başka biri için ideal kişi olmayabilirsiniz. Yanlış kişiyle beraber olmaktansa bekar kalmak çok daha iyi bir seçenektir.

Tek başına vakit geçirmemek

Tek başına vakit geçirenler çok iyi bilir ki bu dünyanın en güzel şeyidir! Tek başına alışverişe çıkabilirsiniz, kahve içebilirsiniz, kendinize yemek ısmarlayabilir, eğlenmeye çıkabilirsiniz. Sevdiğiniz insanlarla organizasyon yapmak çok keyifli olsa da bazı durumlarda yanınızda kimseyi bulamayabilirsiniz. Böyle anlarda kendi başınıza da mutlu olabileceğinizi unutmayın.

Kendini eleştirmek

Bekar olduğunuz için, ciddi bir ilişkiye sahip olamadığınız için kendinizi sık sık suçluyor, eleştiriyorsanız bundan bir an önce vazgeçin. Hayatınızda birinin olmaması sizi değersiz ya da sorunlu kılmaz. Bekarsın çünkü henüz doğru kişi ile karşılaşmadın. Öte yandan bekar kalmak bir tercih olabilir. Nitekim herkes çift olmak zorunda değil!

Bütün gün uyumak

Bütün günü yatakta geçirip, "Yapacak daha iyi bir işim yok" diyorsanız, yanılıyorsunuz. Bir partneriniz olmadan yapabileceğiniz milyonlarca şey var. Hayat akıyor ve siz de bu akışa dahil olun. Kendinizi mutlu edecek şeyler yapmaktan asla vazgeçmeyin. Hayat sürekli uyumak için fazlasıyla kısa!

Hayattan nefret etmek

Bu madde bir önceki ile bağlantılı. Hayatınızda biri yok diye depresyona girmek kadar gereksiz bir şey var mı? Sevgilileri ile yaşadığı kötü anları anlatan arkadaşlarınızı düşünün. Sağlıksız bir ilişki içinde olmaktansa yalnızlık her zaman daha iyidir. Öte yandan bir partner her şey demek değildir. Aşkı bulmaya odaklanmak yerine bu işi akışına bırakın. Unutmayın, en güzel şeyler siz beklemeyi bıraktığınız anda gerçekleşir!

Kıskançlık

Kıskançlık ruhunuzu öldürebilir. Bu yüzden bazı insanların mutlu ilişkiler içinde olduğu gerçeğiyle barışmayı öğrenmeniz gerekiyor. Erkek arkadaşlarının resimlerine bakmaya dayanamıyorsanız, sosyal medyaya biraz ara verin. Kendinize işkence etmenize gerek yok.

 

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