Terbiyeli sebze çorbası tarifi leziz mi leziz!

Bugün sevdikleriniz ve kendiniz için içinizi ısıtacak nefis bir sebze çorbası yapmaya ne dersiniz? Üstelik terbiyesi de var. Yumurta sarısı, yoğurt, un ve suyla hazırlayabileceğiniz terbiyeyi sadece yumurta sarısı ve taze sıkılmış limon suyu kullanarak da hazırlamanız mümkün. Kuru soğan, havuç, pırasa, kabak, renkli dolmalık biberler, kereviz sapı ve elbette çorbaya asıl lezzetini verecek olan sıcak tavuk suyu... İşte enfes terbiyeli sebze çorbası tarifi!

Malzemeler:

4 yemek kaşığı ayçiçek yağı

1 adet kuru soğan

2 adet havuç

1 adet kırmızı dolmalık biber

1 adet kereviz sapı

1 adet kabak

2 dal taze soğan

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

6 su bardağı su

Terbiyesi için:

1/2 su bardağı yoğurt

2 yemek kaşığı un

1 çay kaşığı tuz

1 adet yumurta sarısı

3-4 damla limon

Hazırlanışı:

4 yemek kaşığı ayçiçek yağını tencerede kızdırın. Üzerine küp doğradığınız 1 adet kuru soğanı ekleyin ve yumuşayana kadar kavurun. Üzerine 1'er dakika arayla 2 adet küp doğranmış havuç, 1 adet dolmalık kırmızı biber, 1 adet kereviz sapı, 1 adet kabak ve 2 dal doğranmış taze soğanı ekleyip kavurmaya devam edin. Ardından 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber ve 6 su bardağı suyu tencereye ekleyip karıştırın. Kapağını kapatıp kaynamaya bırakın. Çorba kaynamaya başlarken terbiyesi için yarım su bardağı yoğurt eklediğiniz bir kasede 2 yemek kaşığı un, 1 çay kaşığı tuz, 1 adet yumurta sarısı ve 3-4 damla limonu pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpın. Üzerine kaynamakta olan çorbanın suyundan bir kepçe alıp yavaş yavaş dökün ve ısılarını eşitleyin. Kaynamış olan çorbanın altını kısın ve terbiye karışımını çorba tenceresine azar azar ilave edin. 10 dakika daha kısık ateşte pişirdikten sonra sıcak olarak servis edin. Afiyet olsun!