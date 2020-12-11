İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada İbo Show'a konuk oluyor

Yıllar sonra ekranlara dönen İbo Show2un 5.bölümününde konukları efsane. Bu hafta yayınlanacak olan bölümde, Serdar Ortaç, Gülben Ergen, Nilgün Belgün ve Mustafa Üstündağ olacak. Ayrıca İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada da ilk kez programa katılacak.

İZLEYİCİYİ YİNE EKRANA KİLİTLEYECEK

9 yıllık aradan sonra yeniden ekrana gelmeye başlayan 'İbo Show' yine unutulmaz bir gece yaşatmaya hazırlanıyor. Programın cumartesi günü yayınlanacak olan yeni bölüm konukları ise; Serdar Ortaç, Gülben Ergen, Nilgün Belgün ve Mustafa Üstündağ olacak.

UNUTULMAZ DAKİKALAR YAŞANACAK

Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya'nın üstlendiği; her hafta birbirinden ünlü isimlerin ağırlandığı programda, keyif dolu bir gece yaşanacak. Kahkaha ve eğlencenin eksik olmayacağı yeni bölümde, unutulmaz dakikalar seyirciyi bekliyor.

RAPÇİ KODES VE MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ DÜET YAPACAK

Program konukları arasında yer alan; Serdar Ortaç, Gülben Ergen, Nilgün Belgün ve Mustafa Üstündağ unutulmaz bir geceye imza atacak. Programın sürprizlerinden; ünlü rapçi 'Kodes' ise Mustafa Üstündağ ile yaptığı düetle keyif dolu anlar yaşatacak.

İBO'NUN KIZI ELİF ADADA İLK KEZ PROGRAMA KATILACAK

İbrahim Tatlıses'in 7 yaşındaki kızı Elif Ada, babasına sürpriz yaparak stüdyoya geldi. İlk kez babasını stüdyoda izleme heyecanı yaşayan Elif Ada, keyif dolu anlar yaşattı.