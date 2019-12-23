Jet Sosyete'de Ata Demirer sürprizi yıllar sonra yeniden bir aradalar!

Gülse Birsel'in senaristiğini yaptığı Jet Sosyete, ‪puhutv.com‬’da 27 Aralık Cuma günü yayına girecek.“Yılbaşı Özel Bölümü” için Ata Demirer Jet Sosyete'ye konuk oluyor. Yıllar sonra aynı dizide buluşan ikili izleyiciyi ekrana kilitlemeye hazırlanıyor.

''Jet Sosyete'ye kim geliyor?''

Gülse Birsel, Ata Demirer ile sette çekilen fotoğrafı "27 Aralık’ta yılbaşı özel Jet Sosyete’ye kim geliyor, kim geliyor?" notuyla paylaştı.Ata Demirer de Jet Sosyete setinde çektiği kareyi "Aile saadeti" notuyla Instagram'dan paylaştı. Ata Demirer ve Gülse Birsel, fenomen dizi Avrupa Yakası'nda yıllarca birlikte rol almıştı.

Ekrana ara verecek

Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği, başrollerini Cengiz Bozkurt, Derya Karadaş, Gülse Birsel, Hasibe Eren, Sarp Apak, Ayşenil Şamlıoğlu, Şahin Irmak ve Enis Arıkan'ın paylaştığı Jet Sosyete, 27 Aralık'ta Puhu TV'de yayınlanacak olan yılbaşı özel bölümüyle sezonun ilk yarısına ara verecek.