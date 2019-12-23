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Kajunun faydaları neler kemik erimesini önlüyor!

Zengin vitamin ve mineral kaynağı kaju, insan sağlığına birçok faydası bulunan bir besin. Kemik erimesini önlemesi de bunlardan biri. İşte kajunun faydaları!

Kajunun faydaları neler kemik erimesini önlüyor!
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Çoğumuzun çayın yanında severek tükettiği bir besin olan kaju fıstığı, yüksek vitamin içeriği ve antioksidan kaynağı olması sebebiyle faydaları saymakla bitmeyen bir besin. Kanserden korumak, kemik örümesinin önüne geçmek, yüksek tansiyonu düşürmek, safra taşını önlemek kajunun faydalarından birkaçı. Kajunun bilmediğiniz yararlarını sizler için derledik...

Kanserden koruyor

Kajunun en önemli faydalarından biri kanseri önlemesi. Bu mucize besin içeriğindeki proantosiyanidinler ve yüksek bakır sayesinde kanserli hücrelere karşı savaşır ve sizi kolon kanserinden korur.

Sağlıklı Kalp

Kaju fıstığı, diğer kuruyemişlere kıyasla daha düşük yağ içerir. Kolesterol içermez. Kajunun içindeki mevcut antioksidanlar sizi kalp hastalıklarına yakalanmaktan uzak tutar.

Güçlü kemikler

Kaju, içeriğindeki bakır sayesinde kırmızı kan hücrelerinin oluşumuna destek olan bir besin. Sinir, iskelet sistemi ve kemikleri güçlendirir. Bu sayede kemik erimesi, çarpıntı ve anemiye karşı korur.

Yüksek tansiyonu düşürüyor

Kaju fıstığı içinde bulunan magnezyum yardımıyla tansiyonun düşmesine yardımcı olur.

Sağlıklı Sinirler

Kaju fıstığı, kemiklerin, kasların, dokuların ve vücudun diğer organlarının sağlıklı gelişimi için hayati önem taşıyan iyi bir magnezyum kaynağıdır. Magnezyum kemik yüzeyinde kalsiyumun sinir hücrelerine girmesini önler ve böylece kan damarlarını ve kasları gevşetir. 

Safra taşlarını önler

Bu besinin en önemli faydalarından biri de safra taşı oluşumuna engel olmasıdır. Her gün kaju tüketmek safra taşı oluşma riskini yüzde 25'e kadar azaltabilir.

Kilo vermeye yardımcı

Kaju fıstığı yağlı olarak kabul edilse de, iyi kolesterol içerir. Bu nedenle popüler inanışın aksine, haftada en az iki kez kaju yiyenler, az yiyenler ile karşılaştırıldığında daha az kilo alırlar.

Anti-oksidandan zengini

Selenyum, bakır, magnezyum başta olmak üzere kaliteli mineraller içerir. Bu yüzden kaju fıstığının antioksidan özelliği taşımaktadır.

Yüksek vitamin içerir 

Kaju fıstığı riboflavin, pantotenik asit, tiamin, niasin vb. gibi vitaminler bakımından zengindir. 

Sağlıklı diş etleri ve dişlere yardımcıdır

Kaju fıstığında bulunan magnezyum içeriği kemikler için çok iyidir. Bu yüzden sağlıklı dişlerin yanı sıra diş etlerinin de sağlıklı olmasını sağlar.

Rahat bir uyku 

Menopoza giren kadınlar için kaju fıstığı büyük bir nimettir. Geceleri rahat bir uyku sağlar. 

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