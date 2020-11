Skuat nasıl yapılır vücut geliştirmenin en kolay yolu!

Vücudu geliştirmek, kilo vermek veya fit bir görünüm kazanmak denince akla ilk gelen egzersizlerden biri de skuat hareketleridir. Her ne kadar popoyu toparlayan olarak bilinsede sadece popoya değil bacaktaki tüm kasları etkileyen skuat hareketleri hakkında bilinmeyenleri ve doğru skuat hareketleri hakkında Antrenör - Eğitmen Selenay Atabaş Güven tüm soruların cevabını yanıtladı.

Kuvvet kazanma ve vücut geliştirme egzersizi denince akla gelen ilk hareket kesinlikle squat’tır. Bugün her türden birçok sporcunun egzersiz planında squat hareketlerini görmenizin nedeni, bedenin birçok kas grubunu aynı anda çalıştırabilen muhteşem bir hareket olması. Peki, doğru squat nasıl yapılır? İşte cevabı...

Doğru squat nasıl yapılır?

Doğru squat bilinen aksine gösterdiğimiz gibi yapılır pelvis kapalı eller önde aşağı doğru çöktük ağırlık merkezi çok önde veya çok veya çok arkada değil biraz daha dik durduk nefes aldık topuktan destek alarak yukarıya doğru kalktım bitirişte tiltle haraketi bitirip kalçayı sıktım tekrar gösterdim ağırlık merkezi çok önde olabiliyor biraz yanlışı gösterelim yanlış olan öne doğru gitmek kesinlikle öne doğru gitmeyeceğiz dik ve topuktan destek alarak yukarıya doğru kalktım yeni başlayanlar bu haraketi on beş tekrar yapabilirler bir sonraki antrenmanda da on beş tekrar bir sonrakindede on beş ondan sonraki antremanlarda iki set on beş tekrara çıkabilirler.