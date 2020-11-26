Yabancı dizi izleyerek dil öğrenmek mümkün mü temelinizin olması gerekiyor!

Çocukluğumuzdan beri çeşitli yöntemlerle öğrenmeye çalıştığımız ve sonucunda elde edilen kocaman bir sıfır! İş hayatında çeşitli kapıların açılmasına yardımcı olmakla beraber sosyal hayatta çeşitli alternatifleri sunan ikinci bir dil öğrenmenin en kolay ve keyifli yolunun yabancı diziler olduğunu biliyor muydunuz? Evet yanlış görmüyorsunuz! ''Bir türlü şu yabancı dili öğrenemedim'' diyenlerdenseniz hemen seveceğiniz türden bir yabancı dil açıp izlemeye başlayın! İşte yabancı dil izlemenin yabancı dilinize kazandıracakları...

Hayatınızın bir parçası haline getirin

Tüm uğraşlara rağmen yabancı dili öğrenemememizin sebebi öğrenmek için hedeflenen dilin hayatınızın merkezinde yer almamasıdır. Ancak dil öğrenebilmek için öncelikle o dilde düşünebilmeyi öğrenmek gerekir. Hedeflenen dili hayatın merkezine almak ve o dilde düşünebilmenin en eğlenceli yolu ise yabancı dizilerdir.

Sevdiğiniz dizilerle tabuları yıkın

Yabancı dil ile ilgili beynimizin içinde dolaşan onlarca tabu vardır. Bir engel gibi görünmese de öğrenme sürecini olumsuz yönde etkileyerek o dilden uzaklaşmanıza yol açabilir ve hatta kendinizi başladığınız noktadan da daha uzak bir yerde bulabilirsiniz. Bunu engellemek için yabancı diziler bir kurtarıcı görevi görür. Dili bütün kültürel evreni ve ses dünyası içinde algılamanız ve kullanmanızı sağlar.

Neden yabancı dizi izlemeli?

Dili öğrenmek sadece gramer öğrenmekle mümkün değildir. O dilin içinden çıktığı kültürü de anlamak gerekir. Diziler hedeflenen dile ait kültürün bir ürünü olduğu için kolaylıkla o dünyaya dahil olmanızı sağlar. Aynı zamanda diziler, kitaplarda öğrenilen kalıplardan çok daha güncel bir dil kullanır. Kullanılan kalıplar ve deyimler sokakta öğrenmeye çalıştığınız dili, anadili olarak kullanan birinden duyabileceğinizle hemen hemen aynıdır. Dolasıyla bu durum konuşma becerinizi de geliştirir.

Öğrenemediğiniz kelimeleri daha kolay öğrenirsiniz!

Ezberlediğiniz ve öğrendiğinizi düşündüğünüz kelimeleri zamanla unuttuğunuza veya bir cümle kurmak isterken bir türlü hatırlayamadığınıza şahit olmuşsunuzdur. Bu durumun ortaya çıkma nedeni kelimeleri pasif öğrenmenizdir. Çünkü liste halinde öğrendiğiniz kelimelerin nerede ve nasıl kullanıldığına odaklanmasınız. Diziler ise bu sorunu aktif bir izleme aktivitesiyle ortadan kaldırır. Çünkü aynı ve benzer kelimelere sürekli maruz kalmanızı sağlar ve kelimelerin nerelerde nasıl kullanmanız gerektiğini gösterir.

Kelimeleri dinlemenizi sağlar

Yabancı dil öğrenebilmenin en kritik eşiği konuşabilmekten geçer. Konuşabilmek içinse önce dinleme ve dinlediğinizi anlayabilme kabiliyetinizin gelişmiş olması gerekir. Çoğu kişi, okuma ve yazma aşamasında gösterdiği başarıyı, dinleme ve konuşma kısmında gösteremez. Sebebi ise pratik yapma alanının kısıtlı olmasıdır. Sürekli dinleme çalışması yapmak çoğu zaman mümkün değildir. Ancak sevdiğiniz bir aktiviteyi aynı zamanda dinleme pratiğine

dönüştürmek yabancı dizilerle mümkündür. Dinleme becerinizi geliştirmek için öncelikle sevdiğiniz bir diziyi belirleyin ve Türkçe alt yazılı izlemeye başlayın. Zamanla dile yatkınlığınız artacaktır bu noktada alt yazıyı öğrenmeye çalıştığınız dil ile değiştirin. Hem görüp hem de duyarak önemli gelişme kaydedeceksiniz.

Dizi izleyerek yabancı dil öğrenmek isteyenlerin dikkat etmesi gerekenler;

-Yabancı dizi izleyerek dil öğrenmek için öncelikle belli bir temelinizin olması gerekir. Sıfır dil bilgisiyle yabancı bir dili sadece dizilerden öğrenmek çok mümkün değildir.

-Seviyenize uygun bir dizi seçebilirsiniz. Bu noktada yeni başlayanalar için eğlenceli sit-com ve animasyon diziler yararlı olacaktır.

-Dizi izlerken sözlüğünüzü yanınıza alabilir ve merak ettiğiniz kelimelerin anlamlarına bakarak not alabilirsiniz.

-Dil öğrenmek için kalıplar çok önemlidir. Bu sebeple dizilerde duyduğunuz kalıpları sesli olarak tekrar edebilir ve not alabilirsiniz.

-Alt yazıyı kapatıp izlemeye çalıştığınızda eğer anlamıyorsanız ümitsizliğe kapılıp

endişelenmeyin. Bunun uzun ama keyifli bir süreç olduğunu unutmayın.