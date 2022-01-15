Kayınbiraderinin doğum günü partisine giden Beren Saat, transparan kıyafetiyle ilgi topladı

Kenan Doğulu ile olan evliliği boşanmanın eşiğinden dönen Beren Saat, dün akşam eşiyle Ozan Doğulu'nun doğum günü partisine gitti. Parti önce basın mensuplarıyla karşılaşan çiftten Saat, soruları yanıtsız bırakmayı tercih etti. Sessizliğini koruyan güzel oyuncunun kıyafeti ise ön plandaydı.

TRANSPARAN KIYAFETİ SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

37 yaşındaki Beren Saat, transparan detaylı bir bluz tercih etti. Doğulu ile el ele kamera karşısına geçerek mutluluk pozu veren Saat'in kıyafet tercihi sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Bir kısım Saat'in kombinini çok beğenirken bir kısım da abartılı buldu. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve 5,1 milyon takipçisi bulunan Beren Saat, Ozan Doğulu ile bir fotoğrafını paylaşarak "Ozi Bro" notunu ekledi.