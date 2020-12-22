"Kira gelirimle geçiniyorum" diyen Mehmet Ali Erbil evliliğe yeşil ışık yaktı

Geçtiğimiz sene evinde düştükten sonra hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil, 234 gün yoğun bakımda tedavi gördü. Yeniden nükseden kaçış sendromu hastalığı nedeniyle kontrolleri için sık sık hastaneye giden Erbil, evde tedavisine devam ediyor.

"Kiralarla geçiniyorum"

Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programına dün telefonla bağlanan ünlü komedyen geçimini nasıl sağladığıyla ilgili, "Allah'tan bugüne kadar savmamışım ev almışım, kiralarla geçiniyorum. Ancak pandemi döneminde kiralar da ödenmiyor. Allah sağlık versin ne yapayım. Allah dünyayı da şu beladan kurtarsa sonra kavuşsak birbirimize" dedi.

"Tedavim iyi gidiyor"

Sağlık durumunun iyi olduğundan bahseden 63 yaşındaki ünlü isim "Doktorum çok iyiydi, tedavim iyi geldi" ifadelerini kullandı. Özel hayatında yalnız olduğunu söyleyen Erbil, "Hemşirem var yanımda, onun dışında kimse yok. Ama hiç yanlış eş seçimim olmadı. Hastalığımda, en kötü günümde hepsi yanımdaydı" şeklinde konuştu.

"Yeniden evlenirim"

Mehmet Ali Erbil, sunuculardan Arto'nun "Yeniden evlenir misin?" sorusu üzerine de "Evlenirim" diyerek evliliğe yeşil ışık yaktı.