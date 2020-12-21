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Ayna nasıl temizlenir beyaz sirke temizliğin doğal yolunu sunuyor!

Ayna temizliğinde dikkat etmeniz gereken püf noktalarını biraraya getirdik. İşte aynanızın parıldamasını sağlayacak ipuçları!

Ayna nasıl temizlenir beyaz sirke temizliğin doğal yolunu sunuyor!
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Ev temizliğinde dikkat edilen konulardan biri de ayna temizliği. Aynalar, günlük koşuşturmacada en fazla lekelenip kirlenen ev eşyalarından biri. Aynanızı temizlerken kimyasal maddeler kullanmak istemiyorsanız beyaz sirkeli yöntemi deneyebilirsiniz. İşte ayna temizliğinin püf noktaları!

Lekeli aynalar için doğal ayna temizleyici

Malzemeler: 1 litre su, 3 yemek kaşığı beyaz sirke

Bu karışımdan istediğiniz kadarını bir sprey kutusuna koyun. Fazla gelen miktar ile evinizdeki diğer parlak yüzeyleri, mutfak tezgâhını silebilirsiniz.

Deterjan ve su ile temizleme

Kullandığınız bulaşık deterjanını suya ekleyin. Suyun ılık olmasına özen gösterin. Bu aynalardaki lekelerden kurtulmanızı daha da kolaylaştıracaktır. Detrjanlı suyla sildiğiniz aynanızı hemen kurulayın. Kurulama sırasında mikrofiber bez kullanırsanız aynanızda herhangi bir su lekesi ya da iz kalmayacaktır.

Aynayı silerken...

Aynayı silmekte kullandğınız sıvıyı eşit miktarda sıkın. Silme işlemini dairesel hareketlerle sıvı kuruyana kadar yapın. Bu sayede ğırıl pırıl aynalara sahip olacaksınız. 

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