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Adanalı dizisinin Pınar'ı Tuğce Özbudak'ın estetikli hali hayranlarını şaşırttı!

Bir dönemin reyting rekorları kıran dizisi Adanalı'da Pınar karakterine can veren Tuğce Özbudak'ın estetikli hali görenleri şoke etti.Hayranları yorum yağdırdı.

Adanalı dizisinin Pınar'ı Tuğce Özbudak'ın estetikli hali hayranlarını şaşırttı!
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Bir döneme damga vuran Adanalı dizisinde Pınar karakterine can veren Tuğçe Özbudak değişimi ile herkesi şoke etti. Özbudak, hayranlarının bitmek bilmeyen "estetik" soruları yüzünden sayfasını yorumlara kapattı.

GÖRENLER TANIYAMIYOR 

ATV'nin bir dönem reyting rekorları kıran Adanalı dizisinde Pınar karakterine can veren Tuğçe Özbudak görenleri adeta şoke ediyor. Değişimi ile adeta bambaşka biri olan Özbudak'ı görenler tanıyamıyor. 

"YORUMA KAPATTI"

Yayınlandığı döneme damgasını vuran Adanalı dizisinde Pınar karakteriyle izleyenleri kendine hayran bırakan Tuğçe Özbudak, estetikte seneler içinde tanınmaz hale geldi. Bir süredir ekranlardan uzakta olan Özbudak son hali ile hayranlarını epeyce şaşırtı. Ünlü oyuncu takipçilerinden gelen bitmek bilmeyen "estetik" soruları yüzünden sayfasını yorumlara kapattı.

İşte son hali... 

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