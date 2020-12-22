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Oyuncu Taner Ölmez, Ece Çeşmioğlu ile 2021 yılında evleneceğini açıkladı

Mucize Doktor dizisindeki rolüyle adından söz ettiren Taner Ölmez, uzun süredir aşk yaşadığı nişanlısı Ece Çeşmioğlu ile 2021 yılında evleneceğini açıkladı.

Oyuncu Taner Ölmez, Ece Çeşmioğlu ile 2021 yılında evleneceğini açıkladı
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Mucize Doktor dizisindeki rolüyle adından söz ettiren Taner Ölmez, uzun süredir aşk yaşadığı nişanlısı Ece Çeşmioğlu ile 2021 yılının yaz ayında evleneceğini açıkladı.

ÖZEL HAYATIYLA İLGİLİ SAMİMİ AÇIKLAMALARDA BULUNDU 

FOX TV ekranlarında yayınlanan Mucize Doktor dizisinde Otizm ve Savant Sendromu doktor Ali Vefayı canlandıran Taner Ölmez, Fatih Portakal'ın YouTube yayınına konuk oldu. Özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulunan oyuncu, ilk kez ilişkisi hakkında konuştu. Ünlü oyuncu kendisi gibi oyuncu olan nişanlısı Ece Çeşmioğlu ile 2021 yılında evleneceğini açıkladı. 

"BU YAZA EVLENİYORUZ"

Uzun süredir birlikte olduğu oyuncu Ece Çeşmioğlu ile aile arasındaki bir törenle nişanlanan oyuncu, Fatih Portakal'ın "Aşk hayatın nasıl?" sorusu üzerine şunları söyledi: "Ben nişanlıyım, çok mutlu bir ilişkim var. Korona olmasaydı ben şimdiye evlenmiştim. Korona biterse bu yaza, bitmezse de çok az kişiyle nikah salonuna gidip kıyarız. Bunu da ilk defa senin kanalında açıklıyorum."

 

 

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