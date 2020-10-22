Kızı Lalin'i kucağına alan Sinem Kobal, hastaneden çıkarken görüntülendi!

Mayıs 2016’da nikah masasına oturan ve magazin dünyasının örnek çiftlerinden biri olan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu çiftinden müjdeli haber geldi. Çiftin kızları Lalin, dünyaya geldi.

Suda doğum yaptı

İmirzalıoğlu, kızının doğumundan sonra tüm hastane personeline çikolata dağıttı. Hastanede bir katı komple kapatan çiftin, sadece doktor ve hemşirelerin girişine izin verdiği öğrenildi. Hamilelik süreciyle ilgi odağı olan ve anne olmak için sabırsızlanan Sinem Kobal’ın dün suda doğum yaptı.

Hastanede bir kat Kobal için kapatıldı

Covid-19 salgını döneminde doğum yapan güzel oyuncu için hastanede bir katın komple kapatıldığı öğrenilirken, Sinem Kobal’ın olduğu kata sadece doktorların ve hemşirelerin girdiği bilgisine ulaşıldı. Öte yandan çiftin misafirleri için hastanede beş ayrı odanın tutulduğu söyleniyor.

Kızları Lalin'e kavuşan Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti hastane çıkışı objektiflere takıldı. Kobal ve İmirzalıoğlu'nun bir hayli mutlu olduğu gözlendi.