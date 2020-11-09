search menu
search
close

Köpek saldırısına uğrayan Hazal Erişkin'in yüzüne 30 dikiş atıldı!

Oyuncu Hazal Erişkin, arkadaşının Rottweiler cinsi köpeğinin saldırısına uğradı. Köpeği sevmek isteyen oyuncu kanlar içinde kaldı, yüzüne 30 dikiş atıldı.

Köpek saldırısına uğrayan Hazal Erişkin'in yüzüne 30 dikiş atıldı!
-A A+

Son olarak Afilli Aşk dizisinde izleyicinin karşısına çıkan Hazal Erişkin, geçtiğimiz günlerde bir arkadaşının evine ziyarete gitti. Oyuncu, burada 8 aylık Rottweiler cinsi köpeği sevmek isterken saldırıyla karşılaştı.

Yüzüne 30 dikiş atıldı

Akşam'ın haberine göre, oyuncu arkadaşının köpeğini severken hayvanın saldırısına uğradı. Kanlar içinde kalan oyuncu yakınlarının yaptığı ilk müdahalenin ardından apar topar hastaneye kaldırıldı. Genç oyuncunun yüzüne 30 dikiş atıldı. Erişkin'in genel sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. 

Hazal Erişkin kimdir?

Hazal Eriskin, oyunculuk eğitimi aldıktan sonra, sevilen komedi dizisi Afili Aşk'ın kadrosunda Hazal karakterine can verdi. Son olarak Yasak Elma dizisinde izlediğimiz genç oyuncu Hazal Erişkin, 2014 yılında O Ses Türkiye programında seslendirdiği 'Düşünme Hiç' isimli şarkıyla Ebru Gündeş ve Hadise'nin dikkatini çekmiş, en sonunda tercihini Ebru Gündeş'ten yana kullanmıştı.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Karşı koyulmaz lezzet: Marlenka tarifi! Karşı koyulmaz lezzet: Marlenka tarifi!
Yemek
Ruj sürerken sakın bu hatayı yapmayın! Ruj sürerken sakın bu hatayı yapmayın!
Makyaj
En Güncel Galeriler
Türk müziğinin efsane ismi güzelliğiyle yıllara meydan okuyor!
Türk müziğinin efsane ismi güzelliğiyle yıllara meydan okuyor!
Şoke eden olay! Aynı fırından ekmek alan 300 kasabalı aklını yitirdi!
Şoke eden olay! Aynı fırından ekmek alan 300 kasabalı aklını yitirdi!
Bomba açıklama: 'Aşk yuvamız son zamanlarda b..k yuvasına döndü'
Bomba açıklama: 'Aşk yuvamız son zamanlarda b..k yuvasına döndü'
Yeni bir aşka yelken mi açtı? Paylaştığı fotoğraf her şeyi ele verdi!
Yeni bir aşka yelken mi açtı? Paylaştığı fotoğraf her şeyi ele verdi!
Usta sanatçı eşi tarafından aldatılmış! Hem de bakın kiminle!
Usta sanatçı eşi tarafından aldatılmış! Hem de bakın kiminle!
En acı günü! Babasından sonra annesini de koronavirüsten kaybetti!
En acı günü! Babasından sonra annesini de koronavirüsten kaybetti!
Önceki Haberler
Ciddi nörolojik hastalıkların ilk belirtisi: El titremesi
Ciddi nörolojik hastalıkların ilk belirtisi: El titremesi
Farah Zeynep çileden çıktı!Takipçisinin küfrüne küfürle karşılık verdi
Farah Zeynep çileden çıktı!Takipçisinin küfrüne küfürle karşılık verdi
Oturma odanızı baştan yaratın!
Oturma odanızı baştan yaratın!
Sigaraya maruz kalmış akciğeri tertemiz yapan mucize bitki!
Sigaraya maruz kalmış akciğeri tertemiz yapan mucize bitki!
Masumlar Apartmanı'nın da düğümler çözülüyor!
Masumlar Apartmanı'nın da düğümler çözülüyor!
Bu yöntemle kırışıklıklardan kurtulmak mümkün!
Bu yöntemle kırışıklıklardan kurtulmak mümkün!
Kan şekerini düzenleyen mucize meyve!
Kan şekerini düzenleyen mucize meyve!
Bebeğinizin yanakları kızarıksa aman dikkat!
Bebeğinizin yanakları kızarıksa aman dikkat!
Yorumlar