Köpek saldırısına uğrayan Hazal Erişkin'in yüzüne 30 dikiş atıldı!

Son olarak Afilli Aşk dizisinde izleyicinin karşısına çıkan Hazal Erişkin, geçtiğimiz günlerde bir arkadaşının evine ziyarete gitti. Oyuncu, burada 8 aylık Rottweiler cinsi köpeği sevmek isterken saldırıyla karşılaştı.

Yüzüne 30 dikiş atıldı

Akşam'ın haberine göre, oyuncu arkadaşının köpeğini severken hayvanın saldırısına uğradı. Kanlar içinde kalan oyuncu yakınlarının yaptığı ilk müdahalenin ardından apar topar hastaneye kaldırıldı. Genç oyuncunun yüzüne 30 dikiş atıldı. Erişkin'in genel sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Hazal Erişkin kimdir?

Hazal Eriskin, oyunculuk eğitimi aldıktan sonra, sevilen komedi dizisi Afili Aşk'ın kadrosunda Hazal karakterine can verdi. Son olarak Yasak Elma dizisinde izlediğimiz genç oyuncu Hazal Erişkin, 2014 yılında O Ses Türkiye programında seslendirdiği 'Düşünme Hiç' isimli şarkıyla Ebru Gündeş ve Hadise'nin dikkatini çekmiş, en sonunda tercihini Ebru Gündeş'ten yana kullanmıştı.