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Masumlar Apartmanı'nın 9. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Han, İnci'ye gerçekleri açıklıyor

TRT 1'in büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Masumlar Apartmanı'nın 9. bölümünden 2. fragmanı yayınlandı. Han, İnci'ye gerçekleri açıklıyor

Masumlar Apartmanı'nın 9. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Han, İnci'ye gerçekleri açıklıyor
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TRT ekranlarının sevilerek izlenen dizisizi Masumlar Apartmanı'nın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İnci'nin eski nişanlısı Uygar'a silah çeken Han, büyük sırlarını da açıklıyor. Han, İnci'ye apartmanın son katındaki çöp evi gösteriyor.  Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Merve Dizdar'ın başrollerde oynadığı Masumlar Apartmanı'nın yeni bölümünde, yıllardır gizlenen sırlar da açığa çıkıyor.

ÇÖP EVİ GÖSTERDİ

Masumlar Apartmanı'nın yeni bölümünde İnci'yi istemeye gelen Han'ı İnci'nin dedesi Memduh, "Size verecek kızım yok. Siz ailece delisiniz" sözleriyle kovuyor. Han, ise İnci'ye "Bana gerçekte kim olduğumu soruyorsun. Belki anlatamam ama gösterebilirim. Bu benim hayatım" diyerek, çöp evi gösteriyor.

MASUMLAR APARTMANI'NIN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

İnci Han'ın sırrını öğrenmeye çok yaklaşır. Han ise İnci'nin şüphelerini gidermek için beklenmedik bir şey yapar. İkisinin evlendiğini öğrenen Gülben, Safiye'ye söyleyip söylememekte kararsızdır. Ege ablasının gizlice evlenmesini kabullenemez ve ona karşı tavır alır. Öte yandan Safiye, annesinin ölüm yıl dönümüne kusursuz şekilde hazırlanmaktadır. Bu, evdeki herkes için önemli bir gündür; Hikmet suçluluk ve pişmanlıkla boğuşurken, çocukları da geçmişi hatırlar.

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