Koronayı atlatan Reynmen, Nişantaşı'nda maskesiz görüntülendi!

YouTuber ve şarkıcı Reynmen, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Koronavirüsü atlatan Reynmen'in maske takmaması dikkat çekti. Aracını teslim alırken muhabirlerle sohbet eden Yusuf Aktaş, maske takmamasıyla ilgili soruya yanıt verdi.

"Sorumsuzluk işte"

Milliyet'te yer alan habere göre; Ünlü YouTuber maske takmamasıyla ilgili, "Tepki almam. Masanın üzerinde unuttum. İnsanlık hali işte. Buraya gelmeden önce vardı maskem. Sorumsuzluk işte" dedi.

"Cem Yılmaz'la bir akrabalık yok, kendisine sorun"

Reynmen, Cem Yılmaz ile akraba olup olmadığı ile ilgili soruya ise "Bence bir akrabalık yok. Denk gelirseniz kendisine sorun" diye cevap verdi.