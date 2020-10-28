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Şevval Şahin'in sevgilisi Yiğit Marcus Aral'dan tehdit seni rencide eden mahluklar...

Katıldığı program sonrası Türkiye'de gündem olan Şevval Şahin'in sevgilisi Yiğit Marcus Aral destek paylaşımı yaparken tehdit içerikli sözler sarf etti.

Şevval Şahin'in sevgilisi Yiğit Marcus Aral'dan tehdit seni rencide eden mahluklar...
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Katıldığı programda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve İstiklal Marşı hakkındaki sorulara cevap vermek istemediği için stüdyoyu terk eden Şevval Şahin'in sevgilisi Yiğit Marcus Aral, destek paylaşımı yaparken tehdit içerikli sözler sarf etti.

Sorular karşısında zor anlar yaşamıştı 

Miss Turkey 2018 güzeli Şevval Şahin, CNN Türk'te yayınlanan 'Sorgu Sual' programında sorular karşısında zor anlar yaşayarak stüdyoyu terk etmek istemişti. Kısa sürede gündem olan Şevval Şahin hakkında bir paylaşım da sevgilisinden geldi.

''Seni rencide eden mahluklar karşısında beni bulacak'' 

Uzun süredir Şahin ile aşk yaşayan eski Survivor yarışmacısı Yiğit Marcus Aral, sosyal medya hesabından sevgilisiyle olan romantik pozlarını paylaşarak uzun da bir mesaj yazdı. Aral, tehdit içerikli paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Canım aşkım! Senin kadar iyi bir kalbe sahip olan bir insanla tanışmadım. İçindeki pozitif enerjiyle etrafını aydınlatmaya devam edeceksin. Senin kültürünü, klasını, hayat felsefeni ve insanlara bakışını herkesin anlamasını beklemek zaten saçma olurdu. Seni rencide etmeye çalışan mahlukatlar karşılarında beni bulacaklar."

Kandırıldım, dava açıyorum

Şevval Şahin ise gündem olan program sonrası "6 yaşımdan bu yana İngiltere'de büyüdüm. Bazı konuları bilmemek beni daha az Türk yapmaz. O programa sosyal sorumluluk için katıldım, kandırıldım. Dava açıyorum" diyerek hakkını arayacağını söylemişti.

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