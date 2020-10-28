Gözenek sıkılaştıran maske nasıl yapılır sonuca inanamayacaksınız!

Genişlemiş gözenekler, son zamanlarda oldukça sık karşılaşılan bir sorundur. Birçok insan, gözeneklerini kapatmak için makyaj ürünleri kullanmaktadır. Daha kesin bir çizüm istiyorsanız evde uygulayabileceğiniz maske tarifleri de bulunmuyor değil. Düzenli olarak yapıldığı taktirde bu sorunu ortadan kaldıracak 3 etkili maske tarifini sizler için paylaşıyoruz.

1. Buğday unu ve limon maskesi

Yarım bardak ılık su

3 yemek kaşığı un

Yarım limon suyu

2. Aloe vera ve portakal maskesi

1 portakal

1 yemek kaşığı aloe vera jeli

3- Yumurta beyazı ve karbonat maskesi

Yarım bardak süt

1 yemek kaşığı karbonat

1 yumurtanın beyazı

Yukarıdaki maskelerin hangisini uygulayacaksanız yapmanız gereken tek şey, cildinize uygulayabilecek kıvamda bir karışım hazırlamaktır. Ardından hazırladığınız maskeyi yüzünüze uygulayın ve 20 dakika kadar bekletin. Ardından ılık suyla yıkayın ve cildinize uygun bir nemlendirici sürün. Düzenli olarak yapıldığı taktirde değişimi siz de farkedeceksiniz.