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Dünyaca ünlü model Emily Ratajkowski hamile olduğunu çıplak fotoğraflarıyla duyurdu

İki yıl önce oyuncu Sebastian Bear-McClard ile evlenen model Emily Ratajkowski, hamile olduğunu duyurmuştu. Ratajkowski, çırılçıplak pozlarıyla gündem oldu.

Dünyaca ünlü model Emily Ratajkowski hamile olduğunu çıplak fotoğraflarıyla duyurdu
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Hamile olduğunu açıklayan ünlü model ve oyuncu Emily Ratajkowski, çırılçıplak verdiği hamilelik pozlarını yayınladı. Milyonlarca beğeni alan ünlü modelin paylaşımı magazin gündemine bomba gibi düştü.

İngiliz model, çırılçıplak pozunu "20 haftalık. Yeni vücudumu tanımak" notunu düştü.

"Bebeğin cinsiyetinin önemi yok"

Ratajkowski, daha önce hamileliği sırasında bilincinin nasıl değiştiğini ve bebeğinin cinsiyetinin ne kadar önemsiz olduğunu da anlatmıştı. Ünlü model, "Bebekler bir yana, insanlara cinsiyet temelli önyargılara zorlamaktan hoşlanmıyorum. Çocuğumun bana kendini göstermesine izin veren bir ebeveyn olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

İşte Emily Ratajkowski hamilelik pozları:

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