Hande Erçel'in dekolteli fotoğrafları sosyal medyayı salladı!

FOX TV'de yayınlanan Sen Çal Kapımı adlı dizide Kerem Bursin'le başrol oynayan Hande Erçel'in son paylaşımı beğeni butonunu çökertti. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Erçel, göğüs detaylı elbisesiyle hayranlarını mest etti.

2 milyon kişi beğendi

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan isimlerin başında gelen güzel oyuncu Hande Erçel, son olarak göğüs detaylı elbisesiyle verdiği pozu paylaştı. Paylaşımı kısa sürede 2 milyon kişi beğendi.

Cesur pozlarıyla adından söz ettirdi

Rol arkadaşıyla yaptığı paylaşımlardan dolayı gündemden düşmeyen Erçel, son olarak kendi pozlarıyla adından söz ettirdi. Siyah cesur kıyafetleriyle kamera karşısına geçip poz veren oyuncu, pozlarını göz emojisiyle Instagram hesabından yayınladı. Ünlü ismin peş peşe paylaştığı iki fotoğrafı kısa sürede 1 milyon 877 binden fazla beğeni aldı.