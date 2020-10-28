search menu
search
close

Hande Erçel'in dekolteli fotoğrafları sosyal medyayı salladı!

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan güzel oyuncu Hande Erçel'in son olarak paylaştığı gögüs dekolteli fotoğrafı sosyal medyayı salladı.

Hande Erçel'in dekolteli fotoğrafları sosyal medyayı salladı!
-A A+

FOX TV'de yayınlanan Sen Çal Kapımı adlı dizide Kerem Bursin'le başrol oynayan Hande Erçel'in son paylaşımı beğeni butonunu çökertti. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Erçel, göğüs detaylı elbisesiyle hayranlarını mest etti. 

2 milyon kişi beğendi 

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan isimlerin başında gelen güzel oyuncu Hande Erçel, son olarak göğüs detaylı elbisesiyle verdiği pozu paylaştı. Paylaşımı kısa sürede 2 milyon kişi beğendi. 

Cesur pozlarıyla adından söz ettirdi 

Rol arkadaşıyla yaptığı paylaşımlardan dolayı gündemden düşmeyen Erçel, son olarak kendi pozlarıyla adından söz ettirdi. Siyah cesur kıyafetleriyle kamera karşısına geçip poz veren oyuncu, pozlarını göz emojisiyle Instagram hesabından yayınladı. Ünlü ismin peş peşe paylaştığı iki fotoğrafı kısa sürede 1 milyon 877 binden fazla beğeni aldı.

 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Enfes lezzet: Çardak kebabı Enfes lezzet: Çardak kebabı
Yemek
Başak Dizer'den eşi Kıvanç Tatlıtuğ'a romantik kutlama! Başak Dizer'den eşi Kıvanç Tatlıtuğ'a romantik kutlama!
Magazin
En Güncel Galeriler
Hazer Amani eski eşiyle görüştü mü? Kriz büyüyor!
Hazer Amani eski eşiyle görüştü mü? Kriz büyüyor!
Bornozla yatağa atlarken cinsel organı gözüktü! Sosyal medya yıkıldı!
Bornozla yatağa atlarken cinsel organı gözüktü! Sosyal medya yıkıldı!
'Cehennemde dolaşıyordum' diyen ünlü yıldızın son hali tam bomba
'Cehennemde dolaşıyordum' diyen ünlü yıldızın son hali tam bomba
Kadir Doğulu aldatıldı magazin duayeni bombayı patlattı!
Kadir Doğulu aldatıldı magazin duayeni bombayı patlattı!
Yayını terketmişti! Estetiksiz hali yine gündem oldu!
Yayını terketmişti! Estetiksiz hali yine gündem oldu!
Meğer Ahu Tuğba Adnan Oktar'ın yıllar önceki...
Meğer Ahu Tuğba Adnan Oktar'ın yıllar önceki...
Önceki Haberler
Kolon kanserinden korunmak için bunları yapın!
Kolon kanserinden korunmak için bunları yapın!
Kilo aldırmayan unsuz ekmek tarifi!
Kilo aldırmayan unsuz ekmek tarifi!
Ünlü şarkıcı Sertap Erener isyan etti: Utanıyorum insan olmaktan!
Ünlü şarkıcı Sertap Erener isyan etti: Utanıyorum insan olmaktan!
Genişlemiş gözenekler için 3 maske tarifi!
Genişlemiş gözenekler için 3 maske tarifi!
Her eklem ağrısı korona değildir!
Her eklem ağrısı korona değildir!
Koronavirüse yakalanan Eser'den haber var!
Koronavirüse yakalanan Eser'den haber var!
Kahvaltıların vazgeçilmezi olacak : Kahvaltı keki
Kahvaltıların vazgeçilmezi olacak : Kahvaltı keki
Partneriniz seks sonrası hemen uyuyorsa...
Partneriniz seks sonrası hemen uyuyorsa...
Yorumlar