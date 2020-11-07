search menu
search
close

Kubilay Aka ifade vermeye gitmeyince hakkında yakalama kararı çıkartıldı

Kız arkadaşına attığı cinsel içerikli mesajların ifşa olan ünlü oyuncu Kubilay Aka, başlatılan soruşturmada ifade vermeye gitmeyince yakalama kararı çıkartıldı

Kubilay Aka ifade vermeye gitmeyince hakkında yakalama kararı çıkartıldı
-A A+

Kız arkadaşına attığı cinsel içerikli mesajların ifşa olmasıyla magazin gündemine bomba gibi düşen ünlü oyuncu Kubilay Aka, başlatılan soruşturmada ifade vermeye gitmeyince hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

İfade vermeye gitmedi 

Oyuncu Kubilay Aka, uygunsuz fotoğraflarını yayınlanacağını söyleyerek kendisine şantaj yapan kız arkadaşı Beyza Güneş'ten şikayetçi oldu. Ancak Kubilay Aka, açılan soruşturma sonrası ifade vermeye gitmedi. Bunun üzerine oyuncunun yakalandığı ilk anda adliyeye götürülmesine karar verildi.

İhanet haberleri sonrası ayrılmışlardı 

Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre dizi setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Kubilay Aka ve Miray Daner çifti, ihanet haberleri sonrası ayrıldı. Aka bu dönemde Beyza Güneş ile görüşmeye başladı. İkili arasında geçen konuşmalarda müstehcen sözler ve fotoğraflar yer aldı. Aka, bir süre sonra eski sevgilisiyle yeniden barışınca, Güneş'le görüşmek istemedi.

"FOTOĞRAFLARINI YAYINLAYACAĞIM" DİYEREK ŞANTAJDA BULUNDU

Oyuncunun kendisini terk etmesine izin vermeyen Güneş, Kubilay Aka'yı tehdit etti. Güneş, Aka'nın cinsel içerikli mesajlarını sosyal medyada paylaştıktan sonra "Fotoğraflarını da yayınlayacağım" diyerek şantajda bulundu.

HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARTILDI

Aka, durumu ihbar edince olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Ünlü oyuncu çıkarılan tüm tebligatlara rağmen ifade vermek için adliyeye gitmedi. Bunun üzerine savcılık, Aka hakkında yakalama kararı çıkartılmasını talep etti. Sulh Ceza Hakimliği ünlü oyuncu hakkında yakalama kararı çıkarttı.

 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Bu meyveyi yiyenler hamile kalıyor! Bu meyveyi yiyenler hamile kalıyor!
Kadın
Banu Alkan'dan Kylie Jenner'a olay sözler: Taklitçi kezban! Banu Alkan'dan Kylie Jenner'a olay sözler: Taklitçi kezban!
Magazin
En Güncel Galeriler
Serenay'dan bomba Cem açıklaması: Ben zaten kendisini...
Serenay'dan bomba Cem açıklaması: Ben zaten kendisini...
Defne'den olay kıyafet! Gören dönüp bir daha baktı!
Defne'den olay kıyafet! Gören dönüp bir daha baktı!
Banu Alkan'dan Kylie Jenner'a olay sözler: Taklitçi kezban!
Banu Alkan'dan Kylie Jenner'a olay sözler: Taklitçi kezban!
Cem'den 'midem bulanıyor' diyen takipçisine bomba yanıt!
Cem'den 'midem bulanıyor' diyen takipçisine bomba yanıt!
Kerem Tunçeri'nin mesajlarını ifşa etmişti! Beren'den olay poz!
Kerem Tunçeri'nin mesajlarını ifşa etmişti! Beren'den olay poz!
Best Model 2020 birincisi bakın kim oldu!
Best Model 2020 birincisi bakın kim oldu!
Önceki Haberler
Erkeklere asla mesaj atmamanız gereken zamanlar!
Erkeklere asla mesaj atmamanız gereken zamanlar!
İşte doğada bulunan en etkili adet söktürücü!
İşte doğada bulunan en etkili adet söktürücü!
Sibel Can'ın kızı sosyete dünyasının tanınan ismiyle aynı araçta!
Sibel Can'ın kızı sosyete dünyasının tanınan ismiyle aynı araçta!
Hayatını kaybeden usta sanatçı Timur Selçuk'tan vasiyet gibi sözler!
Hayatını kaybeden usta sanatçı Timur Selçuk'tan vasiyet gibi sözler!
Stressiz bir uyku için...
Stressiz bir uyku için...
TRT'nin sevilen dizisine korona arası! 39 kişinin testi pozitif!
TRT'nin sevilen dizisine korona arası! 39 kişinin testi pozitif!
Zeytinyağını yüzünüze sürerseniz...
Zeytinyağını yüzünüze sürerseniz...
Bir kahvaltı klasiği: Soğanlı yumurta
Bir kahvaltı klasiği: Soğanlı yumurta
Yorumlar